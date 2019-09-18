«Националисты выступят против»: последует ли Зеленский призыву ООН разработать закон о нацменьшинствах

Западные партнёры Украины начали выражать накопившееся недовольство её национальной и языковой политикой, отмечают эксперты. Так, глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в этой стране призвала правительство в приоритетном порядке разработать законопроект о правах национальных меньшинств и коренных народов. С такой рекомендацией она выступила, в частности, в связи с тем, что 16 июля на Украине вступил в силу закон об усилении роли украинского языка как государственного. Поскольку этот документ ущемляет права проживающих в республике польских, румынских и венгерских нацменьшинств, его неоднократно критиковали в Варшаве, Будапеште и Бухаресте.

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер 17 сентября заявила, что организация призывает киевские власти разработать закон о правах национальных меньшинств и коренных народов. В частности, Богнер отметила, что такие меры необходимы после принятия на Украине закона об усилении роли украинского языка как государственного.

«Для того чтобы обеспечить справедливый баланс между защитой прав меньшинств, свободой выражения взглядов и поощрением государственного языка как инструмента единения общества, мы призываем кабинет министров в приоритетном порядке разработать с обеспечением инклюзивности и на основе консультаций закон о правах национальных меньшинств и коренных народов», — приводит слова Богнер агентство Интерфакс.

Напомним, закон, который усиливает роль украинского языка как государственного, вступил в силу 16 июля 2019 года. Согласно этому документу, представители национальных меньшинств могут получать среднее образование на своём языке до 2023 года, после чего должны перейти на украинский.

Закон также предусматривает, что государственным языком будут обязаны владеть все чиновники, сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие, сотрудники сферы образования и медицины, адвокаты и нотариусы и должностные лица государственных учреждений и коммунальных служб.

Также государство будет обеспечивать использование украинского языка в сфере культуры, установит его как язык теле- и радиовещания. На государственный язык обязаны будут перейти сферы обслуживания и здравоохранения.

Источник RT в партии «Батькивщина» рассказал, что заявление функционера ООН является сигналом о том, что политический истеблишмент Запада недоволен законом о языке.

«Насколько мне известно, на встречах с Зеленским нормы языкового закона западные партнёры поднимали неоднократно. Но президент сейчас больше внимания уделяет внутренней политике. А зря. Всем известно, что Украина сейчас находится под внешним управлением и партнёры недовольны законом о языке. Поэтому решение мониторинговой миссии ООН — это сигнал обратить внимание на этот вопрос», — рассказал собеседник.

Источник RT в партии «Голос» отмечает, что заявление ООН вызывает опасения.

«Никакого торжества права на Украине нет. Один президент (и парламент) принимает закон о языке, другой — хочет его отменить. О чём это говорит? О хаосе в принятии законов на Украине. Такое невозможно в любой цивилизованной стране», — считает член политобъединения.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в разговоре с RT напомнил, что украинский закон о языке нарушает все принципы и нормы межнациональных отношений и жизни национальных меньшинств в современном демократическом государстве.

«Даже если бы ООН закрыла глаза на этот процесс, то очень сложно было бы его проигнорировать. Важно, что международная структура обратила внимание на данную вопиющую несправедливость и дискредитацию, которую мы наблюдаем на Украине на протяжении последних пяти лет», — подчеркнул эксперт.

Обеспокоенность соседей

Принятие бывшим президентом Петром Порошенко законов об образовании и исключительном использовании украинского языка вызвало серьёзные опасения у восточноевропейских соседей Украины за положение нацменьшинств, проживающих на западе страны. Так, своё недовольство выражали Венгрия, Польша и Румыния.

В начале марта 2018 года венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто даже обвинил Киев в «жестоком нападении» на национальные меньшинства.

РИА Новости

© Алексей Фурман

В ответ администрация Петра Порошенко обвинила Будапешт во вмешательстве во внутренние дела Украины.

Из-за ситуации с нацменьшинствами Венгрия наложила вето на переговоры Украины с НАТО до тех пор, пока закарпатским венграм не будет возвращено право на обучение на родном языке.

В Организации Объединённых Наций не в первый раз обращают внимание на проблемные законы о государственном языке, принимаемые на Украине. Так, 16 июля заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло в ходе заседания Совбеза выразила надежду на обеспечение властями Украины языковых прав нацменьшинств.

Тогда функционер организации заявила о необходимости тщательного анализа закона о государственном языке в стране.

«Надеемся, что это сформирует возможности для дальнейших мер по обеспечению прав меньшинств», — отметила Дикарло.

Критиковали языковую политику Украины и в ОБСЕ. Так, верховный комиссар организации Ламберто Заньер 29 июля 2019 года заявил, что языковая политика на Украине нарушает права национальных меньшинств и вносит элементы дискриминации.

«Одна из сегодняшних проблем — реализация рекомендаций Совета Европы. К примеру, это касается разделения между языками Евросоюза и всеми остальными. Такая классификация говорит о том, что по отношению к разным нацменьшинствам проводится неравная политика, а это вносит элементы дискриминации», — цитирует Заньера газета «Известия».

Он подчеркнул, что в принятом на Украине законе «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» ничего не говорится о защите языков нацменьшинств.

В данном случае ООН стоило бы бороться не за введение нового законодательства, а за отмену того закона, который был подписан Петром Порошенко на излёте своей карьеры и который фактически означает дискриминацию ряда национальных этнических сообществ и языков, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Возможно, стоило бы настаивать на исполнении Украиной Европейской хартии региональных языков или потребовать от неё соблюдения собственных конституционных норм, работы Конституционного суда вместе с представителями национальных меньшинств, в том числе и с представителями русскоязычной общины», — отметил политолог.

Владимир Шаповалов отметил, что у ООН есть много рычагов давления на Украину через решения, которые принимают международные инстанции, потому что эта страна находится в состоянии жесточайшего экономического кризиса и зависит от внешнего мира.

«Но для решения этой проблемы необходимо, чтобы все страны мира занимали консолидированную позицию. Сегодня Запад на словах выражает поддержку украинскому народу, но на деле фактически защищает украинское государство от критики со стороны международных инстанций и со стороны других стран, таких как Россия. Потакание украинским политикам и националистам серьёзно сказывается на той политике, которая осуществляется на Украине, потому что украинские националисты, пользуясь поддержкой США и некоторых европейских стран, чувствуют себя абсолютно безнаказанными», — отметил эксперт.

Позиция Зеленского

Стоит отметить, что в апреле 2019 года избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон об исключительном использовании украинского языка «стал заложником» политической риторики и был принят без достаточного обсуждения с обществом.

Тогда он пообещал, что после вступления в должность его администрация проведёт тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нём соблюдены конституционные права и интересы всех граждан Украины.

В конце августа Владимир Зеленский заявил о необходимости разработать законопроект о защите прав национальных меньшинств.

«Я уверен, что должен быть законопроект о защите прав меньшинств, и там всё должно быть прописано — их язык, вера», — рассказал он в интервью телеканалу «1+1».

Источник в партии «Слуга народа» рассказал RT, что западные партнёры Киева недовольны тем фактом, что на Украине фактически притесняют языки национальных меньшинств.

«Зеленский готов отменить закон о языке, нормы которого он считает дискриминационными. Рада готова голосовать за любые инициативы президента, поэтому проблем с отменой закона не возникнет», — считает собеседник RT.

В свою очередь, представитель партии «Европейская солидарность» считает, что такое решение Зеленского может привести к акциям протеста со стороны националистов и радикалов.

«Националисты выступят против, поэтому могут возникнуть акции протеста. Я так понимаю, что для этого и оставили Арсена Авакова министром МВД, чтобы ликвидировать все акции протеста. Видимо, Зеленский на это и надеется, когда отменит принятый прошлой Радой закон о языке», — говорит депутат в комментарии RT.

Владимир Зеленский должен был решительно выступить против этого закона ещё в период его принятия, когда он уже был действующим политиком, участвовал в избирательных кампаниях и мог чётко и внятно обозначить свою позицию по этому поводу, считает Владимир Шаповалов. Однако сейчас у президента Украины есть возможность поправить ситуацию, отменив данный закон, добавил эксперт.

«Зеленский в настоящий момент в глазах населения является президентом надежды и имеет колоссальный уровень поддержки у граждан. Ожидания, которые есть у граждан Украины, прежде всего связаны с прекращением военных действий, нормализацией ситуации на Юго-Востоке и прекращением губительной политики, которую Киев проводил в последние годы. У нового лидера сейчас широкое окно возможностей, чтобы этот мандат доверия, который он получил от населения, конвертировать в те меры, которые будут получать поддержку населения», — заключил эксперт.