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Националисты ворвались в здание горсовета украинского Николаева

29 марта 2018, 12:24  •  287 • Украина
В украинском Николаеве члены движения «Национальные дружины» ворвались в здание городского совета.
 
Facebook © ndrugua
 

Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

Отмечается, что они требуют отставки губернатора Николаевской области Алексея Савченко.

«Люди в сессионном зале. Мы ни за что не отступим. Сегодня депутаты проголосуют против губернатора Савченко», — говорится в сообщении.

Ранее у здания администрации президента Украины Петра Порошенко в Киеве прошёл митинг украинских националистов. Они требовали от властей отреагировать на смерть бывшего военного лётчика и и. о. директора коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Владислава Волошина и уволить Алексея Савченко.

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