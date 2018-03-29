Националисты ворвались в здание горсовета украинского Николаева

В украинском Николаеве члены движения «Национальные дружины» ворвались в здание городского совета.

Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

Отмечается, что они требуют отставки губернатора Николаевской области Алексея Савченко.

«Люди в сессионном зале. Мы ни за что не отступим. Сегодня депутаты проголосуют против губернатора Савченко», — говорится в сообщении.

Ранее у здания администрации президента Украины Петра Порошенко в Киеве прошёл митинг украинских националистов. Они требовали от властей отреагировать на смерть бывшего военного лётчика и и. о. директора коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Владислава Волошина и уволить Алексея Савченко.