Националисты в запорожье совершили самосуд над 14-летней девушкой и остались безнаказаными • 62 • Украина

Запорожские националисты публично издевались над 14-летней девушкой. Причина издевательств заключалась в том, что Полина сняла видео, как двое ее нетрезвых знакомых срывают украинский флаг.



Несмотря на то, что девушка не касалась флага, местные националисты нашли и «наказали» ее – поставили на колени и облили зеленкой, сняв все происходящее на видео.



Полиция при этом вызвала для дачи показаний именно Полину, а не тех, кто над ней издевался.



Флаг и зеленка



Инцидент произошел в ночь на 1 мая, когда трое молодых ребят записали видео, как разрывают в клочья украинский флаг (ч. 1 ст. 338 УК Украины «надругательство над государственным флагом» - наказывается ограничением свободы на срок до трех лет).



На Facebook появилось видео, на котором девушка командовала двум парням, чтобы они срывали флаг. «Та @лядь отрывайте его!». Под смех девчонки, флаг сорвали с флагштока.



Как стало известно позже – выходка была совершена компанией сильно выпивших подростков. Никаких антигосударственных лозунгов на видео не выкрикивали, а флаг сорвали просто «по приколу», что можно назвать обычным подростковым хулиганством.



Данное видео собрало массу негатива в сети. Последовали угрозы. «Уверен, что уже сегодня будут стоять на коленях и рыдать», – написал Александр Солощенко. Как оказалось ветеран «Азова» и местный праворадикальный активист. Далее последовали действия.



В том же паблике появилось видео с «наказанием» девушки, которая записывала на видео снятие флага возле ТРЦ City Mall. Далее шла сцена издевательств над 14-летней Полиной.



На камеру она дрожащим голосом заявила о том, что свою страну любит и никогда не совершит подобного в жизни.



«Я искренне извиняюсь за свой поступок, за то, что я снимала видеоинцидент с флагом. Я не хотела никого обидеть. Я очень извиняюсь. Извините, пожалуйста! Я люблю Украину. Так вышло и такого больше не повторится», – говорит она на камеру, но адресуется больше к людям, которые стоят вокруг нее.



После этого девушка по требованию этих неизвестных, обливает свое лицо и волосы зеленкой и становится на колени. Обличительное видео записали двое взрослых парней.



Полиция не наказывает националистов



После издевательской акции националистов в дело вмешалась полиция. Она оперативно разыскала всех, кто срывал флаг и завела по данному факту уголовное дело. По тем же, кто издевался над подростком и заставлял девочку обливаться зеленкой полиция бездействует.



Хотя очевидно, что это именно «активисты» ее в полицию и сдали, и правоохранители в курсе кто ее «наказал».



Ими оказались радикалы из Нацкорпуса, которые написали заявление по поводу флага в полицию. Отметим, что уже упомянутый Александр Солощенко активный участник местной ячейки НК.



А полицейские, судя по времени публикации, разобрались в инциденте намного позже после самосуда националистов. Новость об уголовном правонарушении подростков появилась на официальном сайте полиции 1 мая в 19:44, почти через 5 часов после обнародования видео самосуда (14:29).



«По факту публикации в социальной сети о повреждении государственного флага двумя мужчинами полицейскими проведена проверка. Все лица, причастные к событию 30 апреля, установлены. Следователями Александровского отделения полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении правоохранительных органов.



Также в сообщении идет речь о тех, кто срывали флаг. Это жители Запорожья – двое юношей 2001 года рождения и девушка 2007 года рождения.



«Оба злоумышленника доставлены в Александровское отделение полиции для проведения всех необходимых следственных действий. Несовершеннолетнюю вместе с матерью также пригласили в отделение полиции. С подростком проводили профилактические беседы», – отмечают в полиции.



2 мая двум 19-летним нарушителям сообщили о подозрении, продолжается досудебное расследование.



Ни в коем случае не оправдываем действия молодых людей, надругавшихся над государственным флагом. Они однозначно должны быть наказаны в соответствии с законом!



Возмущает в данной ситуации другое – почему националисты, совершившие самосуд и публично унизившие человека остались безнаказанными? Очевидно, что представители власти стараются не вступать в прямой конфликт с националистами на столько, что забыли о верховенстве закона страны, на верность которой присягали. Запорожские националисты публично издевались над 14-летней девушкой. Причина издевательств заключалась в том, что Полина сняла видео, как двое ее нетрезвых знакомых срывают украинский флаг.Несмотря на то, что девушка не касалась флага, местные националисты нашли и «наказали» ее – поставили на колени и облили зеленкой, сняв все происходящее на видео.Полиция при этом вызвала для дачи показаний именно Полину, а не тех, кто над ней издевался.Инцидент произошел в ночь на 1 мая, когда трое молодых ребят записали видео, как разрывают в клочья украинский флаг (ч. 1 ст. 338 УК Украины «надругательство над государственным флагом» - наказывается ограничением свободы на срок до трех лет).На Facebook появилось видео, на котором девушка командовала двум парням, чтобы они срывали флаг. «Та @лядь отрывайте его!». Под смех девчонки, флаг сорвали с флагштока.Как стало известно позже – выходка была совершена компанией сильно выпивших подростков. Никаких антигосударственных лозунгов на видео не выкрикивали, а флаг сорвали просто «по приколу», что можно назвать обычным подростковым хулиганством.Данное видео собрало массу негатива в сети. Последовали угрозы. «Уверен, что уже сегодня будут стоять на коленях и рыдать», – написал Александр Солощенко. Как оказалось ветеран «Азова» и местный праворадикальный активист. Далее последовали действия.В том же паблике появилось видео с «наказанием» девушки, которая записывала на видео снятие флага возле ТРЦ City Mall. Далее шла сцена издевательств над 14-летней Полиной.На камеру она дрожащим голосом заявила о том, что свою страну любит и никогда не совершит подобного в жизни.«Я искренне извиняюсь за свой поступок, за то, что я снимала видеоинцидент с флагом. Я не хотела никого обидеть. Я очень извиняюсь. Извините, пожалуйста! Я люблю Украину. Так вышло и такого больше не повторится», – говорит она на камеру, но адресуется больше к людям, которые стоят вокруг нее.После этого девушка по требованию этих неизвестных, обливает свое лицо и волосы зеленкой и становится на колени. Обличительное видео записали двое взрослых парней.После издевательской акции националистов в дело вмешалась полиция. Она оперативно разыскала всех, кто срывал флаг и завела по данному факту уголовное дело. По тем же, кто издевался над подростком и заставлял девочку обливаться зеленкой полиция бездействует.Хотя очевидно, что это именно «активисты» ее в полицию и сдали, и правоохранители в курсе кто ее «наказал».Ими оказались радикалы из Нацкорпуса, которые написали заявление по поводу флага в полицию. Отметим, что уже упомянутый Александр Солощенко активный участник местной ячейки НК.А полицейские, судя по времени публикации, разобрались в инциденте намного позже после самосуда националистов. Новость об уголовном правонарушении подростков появилась на официальном сайте полиции 1 мая в 19:44, почти через 5 часов после обнародования видео самосуда (14:29).«По факту публикации в социальной сети о повреждении государственного флага двумя мужчинами полицейскими проведена проверка. Все лица, причастные к событию 30 апреля, установлены. Следователями Александровского отделения полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении правоохранительных органов.Также в сообщении идет речь о тех, кто срывали флаг. Это жители Запорожья – двое юношей 2001 года рождения и девушка 2007 года рождения.«Оба злоумышленника доставлены в Александровское отделение полиции для проведения всех необходимых следственных действий. Несовершеннолетнюю вместе с матерью также пригласили в отделение полиции. С подростком проводили профилактические беседы», – отмечают в полиции.2 мая двум 19-летним нарушителям сообщили о подозрении, продолжается досудебное расследование.Ни в коем случае не оправдываем действия молодых людей, надругавшихся над государственным флагом. Они однозначно должны быть наказаны в соответствии с законом!Возмущает в данной ситуации другое – почему националисты, совершившие самосуд и публично унизившие человека остались безнаказанными? Очевидно, что представители власти стараются не вступать в прямой конфликт с националистами на столько, что забыли о верховенстве закона страны, на верность которой присягали. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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