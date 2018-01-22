Националисты в Раде потребовали от СНБО запретить в стране УПЦ Московского патриархата

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КИЕВ, 22 января. /ТАСС/. Группа депутатов Верховной рады Украины обратилась в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, минюст и минкульт с требованием принять меры против Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Как пишет в понедельник украинское издание "Вести", документ подписали депутаты от националистической партии "Свободы", а также парламентарии Андрей Билецкий и Олег Петренко, представляющие "Национальный корпус".

В обращении депутаты-националисты обвинили УПЦ МП в антигосударственной позиции, так как она "публично отрицает факт российской агрессии, поддерживает оккупационные режимы в Крыму и Донбассе". Кроме того, они требуют официальной смены ее названия с Украинской православной церкви Московского патриархата на Российскую православную церковь на Украине, определения ее статус как иностранной церкви. Итогом процесса должно стать "возвращение украинским церквям святынь, незаконно присвоенных московской церковью".

По мнению политолога Руслана Бортника, это "банальный шантаж: политический, публичный, иногда и денежный". "Цель - это не разгром УПЦ, а получение контроля над церковью перед началом избирательной кампании: на кону минимум 12 млн верующих. У власти есть опасение, что такой ресурс окажется в руках у оппозиции, в частности Юлии Тимошенко", - считает он.

Директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко считает, что "УПЦ атакуют, чтобы создать поместную православную церковь". По ее словам, создание поместной церкви предусмотрено на базе непризнанного поместными церквями УПЦ Киевского патриархата (УПЦ КП) и, возможно, Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). "Этапы были описаны в аналитической записке к ежегодному посланию президента в 2017 году, подготовленной Институтом стратегических исследований. Там, среди прочего, значится "создание коммуникационной площадки при минкульте и разъяснение религиозной ситуации на Украине - дипмиссиям".

"У власти стремительно падают рейтинги при фактическом отсутствии электоральных резервов. А церковь остается главным носителем доверия граждан. Похоже, власть сделала корявый вывод: уничтожение УПЦ МП и создание собственной, псевдоправославной, церкви поможет нарастить рейтинг", - полагает эксперт.

По другой версии, демонстративная атака имеет целью раскол УПЦ МП с параллельным созданием поместной церкви. "Они создают из УПЦ образ "внутреннего врага", с тем, чтобы на базе УПЦ КП создавать подконтрольную поместную церковь. Правда, неясно, какие у них возможности, ведь есть позиция мирового православия, которое не признает УПЦ КП и повлиять на которое власть не в состоянии", - сказал "Вестям" религиовед Алексей Смирнов.

В настоящий момент в стране действует Украинская православная церковь Московского патриархата. В нее входят около 12 тысяч общин, а прихожанами себя считают 70 процентов православных украинцев, что делает ее самой большой церковью Украины. УПЦ МП на правах широкой автономии входит в состав Русской православной церкви.

Кроме того, в 1992 году была создана раскольническая Украинская православная церковь Киевского Патриархата, которую возглавляет бывший предстоятель УПЦ МП митрополит Филарет. УПЦ КП не признана ни одной из канонических православных церквей. Насчитывает около пяти тысяч общин.

В стране после революции 1917 года действует Украинская автокефальная православная церковь, но в 1944 году она была запрещена. В 1989 году официально провозглашено ее восстановление. Насчитывает более 1800 общин в Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Непризнанный Киевский патриархат проводит крайне агрессивную политику по отношению к приходам Украинской православной церкви Московского патриархата. Системный характер приобрел захват ее храмов после государственного переворота 2014 года - она потеряла 40 храмов, которые перешли в юрисдикцию КП.

В 2017 году 19 храмов УПЦ МП подверглись нападениям радикалов, а за первые недели 2018 года уже совершено четыре новых нападения. По данным отдела внешних церковных связей Русской православной церкви, наиболее резонансным из них стало попытка радикалов заблокировать Киево-Печерскую лавру в Киеве в начале января.

Последним инцидентом стала кража и осквернение храма Казанской иконы Божией Матери при Национальном научном центре радиационной медицины. Злоумышленники вынесли ценные вещи и выбросили на пол святые дары, заготовленные для причастия больных. В ночь на 10 января нападению подвергся Покровский храм в Черноморске Одесской области, были украдены пожертвования прихожан, разбита утварь и алтарные двери.