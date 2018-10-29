Националисты в Киеве начали бороться с эпилептиками

Украинские националисты в Киеве на АЗС напали на женщину, в машине которой сидел ее сын-эпилептик, обвинив ее в поддержке России.

В Киеве группа националистов избрала своей мишенью женщину на автозаправке. Женщину обвинили в поддержке России. Даже тот факт, что в машине сидел ее сын-инвалид, не остановил националистов.

Инцидент произошел на одной из киевских автозаправок. Группа националистов, которыми руководил депутат киевского совета от партии «Свобода» Владимир Назаренко, блокировала автомобиль женщины. Об этом она сама рассказала впоследствии.

Националисты пытались помешать ей осуществить заправку, хотели сломать кассовый терминал и отнять у нее кредитку. Не остановило их даже то, что женщина пыталась объяснить, что в машине сидит ее сын, который болен эпилепсией.

Женщину обвиняли в поддержке России, в итоге все закончилось тем, что они изуродовали краской из баллончиков АЗС и машину женщины.

«Начали мою платежную карточку вырывать у меня из рук и ломать компьютер кассиру. Ребенок в машине был напуган. Я ребятам объяснила, что ребенок с инвалидностью, эпилептик, пожалуйста, я должна ехать, у меня заканчивается топливо», — рассказала потерпевшая в эфире телеканала «112».