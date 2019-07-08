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Националисты призвали Зеленского арестовать Медведчука

08 июля 2019, 17:39  •  44 • Украина
Украинские националисты пришли к зданию офиса президента Украины Владимира Зеленского с требованием арестовать главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на фоне попытки провести телемост между каналами NEWSONE и «Россия 24».
 
© Виктор Толочко РИА Новости
 

Как отмечает ТАСС, с таким призывом выступили около 100 активистов партий «Национальный корпус» и «Свобода».  

Ранее националисты выдвинули Зеленскому ультиматум из-за запланированного телемоста между каналами «Россия 24» и NEWSONE, который входит в медиагруппу Медведчука. 

В итоге NEWSONE принял решение отменить телемост с Россией из-за угроз физической расправы. 

Позднее Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело о покушении на госизмену в связи с планами телеканала NEWSONE. 

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