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Националисты призвали Зеленского арестовать Медведчука
08 июля 2019, 17:39 • 44 • Украина
Украинские националисты пришли к зданию офиса президента Украины Владимира Зеленского с требованием арестовать главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на фоне попытки провести телемост между каналами NEWSONE и «Россия 24».
© Виктор Толочко РИА Новости
Как отмечает ТАСС, с таким призывом выступили около 100 активистов партий «Национальный корпус» и «Свобода».
Ранее националисты выдвинули Зеленскому ультиматум из-за запланированного телемоста между каналами «Россия 24» и NEWSONE, который входит в медиагруппу Медведчука.
В итоге NEWSONE принял решение отменить телемост с Россией из-за угроз физической расправы.
Позднее Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело о покушении на госизмену в связи с планами телеканала NEWSONE.
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