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Националисты пригрозили Зеленскому «народным судом»

28 июня 2021, 18:10  •  250 • Украина

Активисты «Движения сопротивления капитуляции» собираются сегодня, 28 июня, на День Конституции устроить митинг под стенами Офиса президента. Анонс митинга размещён в Facebook.

Активисты организовывают митинг из-за слов президента Владимира Зеленского в интервью журналисте Наталье Мосейчук, где он признал, что спецоперация по задержанию наемников из ЧВК «Вагнер» таки планировалась, но не Украиной, а «другими странами». А также сообщил, что во время срыва спецоперации он говорил по телефону с президентом РБ Александром Лукашенко, и просил выдать Украине наемников.

В данных словах гаранта активисты увидели государственную измену — они планируют непосредственно на митинге объявить главе государства о подозрении в совершении государственной измене. Кроме того, активисты планируют создать общественный обвинительный акт.

«Подготовим заявления о преступлении, подадим их в соответствующие органы», — заявили активисты.

Участники митинга отметили, что планируют взять процесс расследования под свой контроль. Также они пригрозили главе государства «народным судом», и призывают всех желающих стать участниками акции под стенами ОП.

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