|
Националисты пригрозили Зеленскому «народным судом»
28 июня 2021, 18:10 • 250 • Украина
Активисты «Движения сопротивления капитуляции» собираются сегодня, 28 июня, на День Конституции устроить митинг под стенами Офиса президента. Анонс митинга размещён в Facebook.
Активисты организовывают митинг из-за слов президента Владимира Зеленского в интервью журналисте Наталье Мосейчук, где он признал, что спецоперация по задержанию наемников из ЧВК «Вагнер» таки планировалась, но не Украиной, а «другими странами». А также сообщил, что во время срыва спецоперации он говорил по телефону с президентом РБ Александром Лукашенко, и просил выдать Украине наемников.
В данных словах гаранта активисты увидели государственную измену — они планируют непосредственно на митинге объявить главе государства о подозрении в совершении государственной измене. Кроме того, активисты планируют создать общественный обвинительный акт.
«Подготовим заявления о преступлении, подадим их в соответствующие органы», — заявили активисты.
Участники митинга отметили, что планируют взять процесс расследования под свой контроль. Также они пригрозили главе государства «народным судом», и призывают всех желающих стать участниками акции под стенами ОП.
Подпишитесь на нас
250
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 июня 2021, 01:25
|
28 июня 2021, 06:15
|
26 июня 2021, 06:35
|
25 июня 2021, 00:20
|
26 июня 2021, 10:15
|
26 июня 2021, 13:55
|
21 июня 2021, 23:55