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Националисты потребовали от Порошенко запретить российский бизнес на Украине
08 декабря 2018, 07:54 • 88 • Политика
Украинские националисты хотят запретить российский бизнес. Они собрались большой группой у Администрации президента Украины и передали Порошенко письмо со своими требованиями.
Президент Украины Петр Порошенко получил письмо с требованием запретить российским компаниям вести какой-либо бизнес на территории Незалежной. Документ направила украинская ультраправая националистическая партия "Национальный корпус".
О письме было объявлено на митинге националистов у стен администрации главы украинского государства, который прошёл в Киеве в пятницу 7 декабря. На нём собралось больше тысячи членов националистической партии. По их словам, чиновник президентской администрации пообещал, что Порошенко рассмотрит требования и ответит на них в соответствии с законом.
Напомним, что по оценках многих политологов и экспертов, националисты на Украине обладают значительным силовым ресурсом и являются неприкасаемой группой для украинских правоохранителей. По этой причине власти Украины вынуждены не только считаться с националистами, но и потакать большинству их требований, особенно в преддверии выборов главы государства.
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