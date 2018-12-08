Националисты потребовали от Порошенко запретить российский бизнес на Украине

Украинские националисты хотят запретить российский бизнес. Они собрались большой группой у Администрации президента Украины и передали Порошенко письмо со своими требованиями.

Президент Украины Петр Порошенко получил письмо с требованием запретить российским компаниям вести какой-либо бизнес на территории Незалежной. Документ направила украинская ультраправая националистическая партия "Национальный корпус".

О письме было объявлено на митинге националистов у стен администрации главы украинского государства, который прошёл в Киеве в пятницу 7 декабря. На нём собралось больше тысячи членов националистической партии. По их словам, чиновник президентской администрации пообещал, что Порошенко рассмотрит требования и ответит на них в соответствии с законом.

Напомним, что по оценках многих политологов и экспертов, националисты на Украине обладают значительным силовым ресурсом и являются неприкасаемой группой для украинских правоохранителей. По этой причине власти Украины вынуждены не только считаться с националистами, но и потакать большинству их требований, особенно в преддверии выборов главы государства.