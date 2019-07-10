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Националисты пикетируют офис Зеленского с протестом против "реванша антиукраинских сил"

10 июля 2019, 13:24  •  83 • Украина

КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Украинские националисты проводят в среду акцию протеста возле офиса президента Украины Владимира Зеленского с требованием не допустить отмены украинизации, закона о люстрации и моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Выступая перед митингующими глава объединения "Свобода" Олег Тягнибок обвинил президента Владимира Зеленского и его команду в попытке "нивелировать достижения майдана и потакании реваншу антиукраинских сил". "Мы, украинские националисты, озвучили те красные линии, за которые они [нынешние власти] не имеют права заходить", - сказал он. Тягнибок также считает, что представители его партии должны быть в Верховной раде. "Сейчас в парламенте нужны представители "Свободы", чтобы заставить его работать в интересах украинской нации", - сказал он.

В акции, передает корреспондент ТАСС, принимают участие несколько сотен представителей праворадикальных организаций, в том числе запрещенных в России. Митинг проходит без нарушений правопорядка.

Это уже вторая акция националистов возле офиса президента за последние несколько дней. Первая прошла 8 июля. Тогда радикалы требовали запретить проведение телемоста Киев - Москва, анонсированного украинским телеканалом NewsOne и российским "Россия-1".

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