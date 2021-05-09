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Националисты напали на женщину в Одессе: Полиция решила помочь радикалам

09 мая 2021, 14:30  •  249 • Политика
Радикалы в Одессе напали на женщину с георгиевской лентой. Украинская полиция встала на сторону националистов.
В Одессе украинские националисты напали на женщину, которая несла портрет маршала Георгия Жукова с георгиевской лентой. В дело вмешалась украинская полиция, выступив на стороне радикалов.
Инцидент произошёл 9 мая на праздновании Дня Победы. Украинским радикалам не понравился портрет маршала Жукова с георгиевской лентой, и они попытались вырвать его из рук женщины. Завязалась потасовка.
Вскоре к месту происшествия прибыли сотрудники Национальной полиции Украины. Однако вместо того, чтобы задержать устроивших беспредел радикалов, украинские правоохранители задержали женщину с портретом.
Напомним также, что на минувшей неделе в центре Киева прошёл марш в память о дивизии СС "Галичина", которая причастна к военным преступлениям. Никто из участников этого мероприятия задержан не был.

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