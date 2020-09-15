Националисты начали травлю продавщицы, которая назвала атошников убийцами • 244 • Украина

Продавщица из Кривого Рога, которая назвала АТОшников убийцами, а Днепропетровщину - русской землей, попала под «каток» патриотов. Активист организации «Освободительное движение» Владимир Пинчук, которому хозяйка магазина в Терновском районе заявила, что «украинцы сами убивают друг друга», уже написал на нее заявление в полицию.



К его доносу присоединились жены и матери погибших украинских «героев». Они дружно прибежали к магазину, где работает «продавщица-сепаратистка» и попросили посмотреть им в глаза.



«Женщины требовали объяснить, почему их сыновей и мужей хозяйка магазина называет убийцами? На каком основании она называет Украину русской землей? Они подчеркнули, что за сепаратизм, согласно действующему законодательству Украины, предусмотрена ответственность», - написал автор обращения в полицию.



Кстати, с его подачи «неравнодушные вдовы» моментально бросили все дела, и пришли пикетировать магазин.



«Эти матери с женами жрут из бюджета и компенсации получают оттуда. То есть, из налогов этой самой продавщицы, которая тянет свой маленький бизнес…», - анонимно высказались постоянные покупатели торгового заведения.



Кстати, «плакальщицам» дал отпор и сын женщины, которая назвала украинских вояк убийцами соотечественников, а события в Украине – гражданской войной. Когда активисты ОО «Освободительное движение» потребовали извиниться перед матерями и женами погибших воинов АТО, сын продавщицы отправил их… в суд. Но к глубокому разочарованию местных патриотов и атошников, уголовное дело против продавщицы не открыто. Полицейские просто перебросили его в СБУ - для оценки правовой квалификации.



Напомним, хозяйка магазина на улице Вартаняна в Терновском районе Кривого Рога заявила покупателю, что украинцы убивают сами себя, в стране идет гражданская война, а украинские бойцы погибли, потому что «убивали людей на Донбассе». По ее словам Россия никого не убивает, украинцы занимаются разбоем, а Кривой Рог - русская земля.



Судя по всему, активист Пинчук вовсе не случайно зашел за покупками в данный магазин. Сан он признается, что ранее «случайно стал свидетелем пропаганды, проводимой этой женщиной на улице возле магазина». По его словам, снимая деньги в банкомате, он услышал, как продавщица рассказывала местным жителям о том, что Крым, Донбасс и Луганск вовремя ушли из Украины, сожалея о том, что «мы, оставшиеся в Украине - американская колония», этого не сделали. Видимо, после этого патриот взял хозяйку магазина «на заметку», а потом и спровоцировал ее на откровения об атошниках. Кстати, с его подачи женщину уже занесли на «Миротворец» (об этом написал ТГ-канал «Сплетница»), и очень похоже, что она станет объектом травли со стороны националистов.



«Сейчас полиция, СБУ и патриоты-стукач об очередной «перемоге» над русским миром отчитаются. А потом стукачи начнут рассказывать про клятый совок и 1937 год», - прокомментировал ситуацию Ростислав Горн.



Местные жители добавляют, что на разборки с продавщицей уже вызваны националисты из Днепровского отделения партии «Свободы», которым дано указание разграбить и сжечь магазин.

Продавщица из Кривого Рога, которая назвала АТОшников убийцами, а Днепропетровщину - русской землей, попала под «каток» патриотов. Активист организации «Освободительное движение» Владимир Пинчук, которому хозяйка магазина в Терновском районе заявила, что «украинцы сами убивают друг друга», уже написал на нее заявление в полицию.К его доносу присоединились жены и матери погибших украинских «героев». Они дружно прибежали к магазину, где работает «продавщица-сепаратистка» и попросили посмотреть им в глаза.«Женщины требовали объяснить, почему их сыновей и мужей хозяйка магазина называет убийцами? На каком основании она называет Украину русской землей? Они подчеркнули, что за сепаратизм, согласно действующему законодательству Украины, предусмотрена ответственность», - написал автор обращения в полицию.Кстати, с его подачи «неравнодушные вдовы» моментально бросили все дела, и пришли пикетировать магазин.«Эти матери с женами жрут из бюджета и компенсации получают оттуда. То есть, из налогов этой самой продавщицы, которая тянет свой маленький бизнес…», - анонимно высказались постоянные покупатели торгового заведения.Кстати, «плакальщицам» дал отпор и сын женщины, которая назвала украинских вояк убийцами соотечественников, а события в Украине – гражданской войной. Когда активисты ОО «Освободительное движение» потребовали извиниться перед матерями и женами погибших воинов АТО, сын продавщицы отправил их… в суд. Но к глубокому разочарованию местных патриотов и атошников, уголовное дело против продавщицы не открыто. Полицейские просто перебросили его в СБУ - для оценки правовой квалификации.Напомним, хозяйка магазина на улице Вартаняна в Терновском районе Кривого Рога заявила покупателю, что украинцы убивают сами себя, в стране идет гражданская война, а украинские бойцы погибли, потому что «убивали людей на Донбассе». По ее словам Россия никого не убивает, украинцы занимаются разбоем, а Кривой Рог - русская земля.Судя по всему, активист Пинчук вовсе не случайно зашел за покупками в данный магазин. Сан он признается, что ранее «случайно стал свидетелем пропаганды, проводимой этой женщиной на улице возле магазина». По его словам, снимая деньги в банкомате, он услышал, как продавщица рассказывала местным жителям о том, что Крым, Донбасс и Луганск вовремя ушли из Украины, сожалея о том, что «мы, оставшиеся в Украине - американская колония», этого не сделали. Видимо, после этого патриот взял хозяйку магазина «на заметку», а потом и спровоцировал ее на откровения об атошниках. Кстати, с его подачи женщину уже занесли на «Миротворец» (об этом написал ТГ-канал «Сплетница»), и очень похоже, что она станет объектом травли со стороны националистов.«Сейчас полиция, СБУ и патриоты-стукач об очередной «перемоге» над русским миром отчитаются. А потом стукачи начнут рассказывать про клятый совок и 1937 год», - прокомментировал ситуацию Ростислав Горн.Местные жители добавляют, что на разборки с продавщицей уже вызваны националисты из Днепровского отделения партии «Свободы», которым дано указание разграбить и сжечь магазин. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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