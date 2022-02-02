Националисты начали провокации с целью развязать войну на Донбассе • 268 • Украина

Сегодня в столице Украины традиционные криминальные разборки, но с далеко идущим геополитическим подтекстом. Прямо напротив здания СБУ в центре Киева произошла перестрелка между активистами и охранниками пункта обмена валют.



Полиция уже окрестила стрельбу мелким хулиганством, хотя есть и пострадавшие: пуля попала в одного из националистов, который пришел проверять работу обменника. То, что появление радикалов, которых, по слухам, крышует СБУ неслучайно, уже пишут многие телеграмм-каналы.



«Ребята только хотели навести порядок, снять кассу, а они ишь, какие! Сразу отстреливаться!», - иронизирует блогер Мария Искуссная, и отмечает, что радикалы обленились настолько, что устраивают потасовки прямо на глазах чекистов, с которыми «нацюки» в сговоре.



«Союзники оружие самолетами отправляют и сразу все в обменники ломанулись. А британцы думали, что на фронт ломанутся», - отмечает ТГ-канал «Неприкасаемые».



Как указывают правоохранители, среди пострадавших оказалось двое, а задержали 14 человек.



«По факту хулиганских действий в центральной части города начато уголовное производство. В результате драки между активистами и работниками финансового учреждения два человека госпитализированы в больницу, а четырнадцать человек доставлены в районное управление полиции», - так звучит официальная версия.



Но есть и иные версии. «Активисты пришли под обменник криптовалюты, который подозревают в спонсировании наркотрафика и группировок ЛДНР. Однако на месте они встретили работников охранной фирмы с автоматами. Всё это происходило возле здания СБУ. Во время разборок был ранен националист и ветеран АТО Алексей Середюк – его в крови унесли на носилках в машину «Скорой», - пишет ТГ-канал «Киев Криминальный».



При этом непонятно, откуда у националистов сведения о том, что киоск криптовалюты «отмывает деньги для ОРДЛО». Без информации спецслужб тут явно не обошлось. А вот зачем была устроена такая провокация?



По мнению ТГ-канала «Гавриловщина», это не банальные криминальные разборки, тем более, что раны атошника Середюка уже выставляются напоказ, а побратимы клянутся отомстить. «Ну, а если серьезно, то у националистов-радикалов появился почти официальный повод мочить «вату» - обменник типа находится под крышей ЛДНР. Кстати, совсем недавно радикалы из С14 Евгения Карася предлагали расправляться с сепарами и прокремлевскими агентами, которые требуют выполнения Минских соглашений, а значит, «капитуляции перед Путиным». В этом свете перестрелка, и ранения националиста «представителями ЛДНР» заиграли совершенно иными красками».



Киеву позарез необходимы провокации, которые могут стать формальной причиной для силового взрыва на Донбассе. Именно такой войны требует от Украины Запад, именно поэтому страну сейчас накачивают огнестрельным оружием, а западные кураторы типа Бориса Джонсона недвусмысленно призывают залить Украину кровью.



«Инцидент в центре Киева может обернуться «выстрелом в Сараево», и спровоцировать новый виток войны. Патриоты и националисты потребуют от Зеленского дать отпор террористам из непризнанных республик, которые отстреливают истинных героев нации в центре столицы. И президент, который заигрывает с радикалами, вынужден будет выполнить «требования патриотов». Одних публичных отказов выполнять Минск-2, которые транслируют СНБО и МИД – маловато. Россия не ведется, не вторгается для освобождения Донбасса – чего так хотелось бы киевской власти. Тогда легко было бы обвинить РФ в «инвазиии», нарушении минских соглашений и пр. В итоге, приходится проявлять чудеса изобретательности и устраивать сбу-шные провокации руками подконтрольных радикалов», - резюмирует конфликтолог Влад Мулык.



Выходит, нужно «пустить кровь», чтобы вызвать волну патриотческого негодования и на этой волне втащить Украину в войну. Точно такой же сценарий, кстати, используется во всех цветных революциях на постсоветском пространстве, когда хорошо подготовленные «сакральные жертвы» становятся причиной для общественного гнева - с выгодными для кураторов последствиями.Киеву позарез необходимы провокации, которые могут стать формальной причиной для силового «взрыва» на Донбассе. Именно такой войны требует от Украины Запад, именно поэтому страну сейчас накачивают огнестрельным оружием, а западные кураторы типа Бориса Джонсона недвусмысленно призывают залить Украину кровью.



«Инцидент в центре Киева может обернуться «выстрелом в Сараево», и спровоцировать новый виток войны. Патриоты и националисты потребуют от Зеленского дать отпор террористам из непризнанных республик, которые отстреливают истинных героев нации в центре столицы. И президент, который заигрывает с радикалами, вынужден будет выполнить «требования патриотов». Одних публичных отказов выполнять Минск-2, которые транслируют СНБО и МИД – маловато. Россия не ведется, не вторгается для освобождения Донбасса – чего так хотелось бы киевской власти. Тогда легко было бы обвинить РФ во вторжении, нарушении минских соглашений и прочем. В итоге, приходится проявлять чудеса изобретательности и устраивать сбушные провокации руками подконтрольных радикалов», - резюмирует конфликтолог Влад Мулык. Выходит, нужно «пустить кровь», чтобы вызвать волну патриотического негодования и на этой волне втащить Украину в войну. Точно такой же сценарий, кстати, используется во всех цветных революциях на постсоветском пространстве, когда хорошо подготовленные «сакральные жертвы» становятся причиной для общественного гнева - с выгодными для кураторов последствиями.

Сегодня в столице Украины традиционные криминальные разборки, но с далеко идущим геополитическим подтекстом. Прямо напротив здания СБУ в центре Киева произошла перестрелка между активистами и охранниками пункта обмена валют.Полиция уже окрестила стрельбу мелким хулиганством, хотя есть и пострадавшие: пуля попала в одного из националистов, который пришел проверять работу обменника. То, что появление радикалов, которых, по слухам, крышует СБУ неслучайно, уже пишут многие телеграмм-каналы.«Ребята только хотели навести порядок, снять кассу, а они ишь, какие! Сразу отстреливаться!», - иронизирует блогер Мария Искуссная, и отмечает, что радикалы обленились настолько, что устраивают потасовки прямо на глазах чекистов, с которыми «нацюки» в сговоре.«Союзники оружие самолетами отправляют и сразу все в обменники ломанулись. А британцы думали, что на фронт ломанутся», - отмечает ТГ-канал «Неприкасаемые».Как указывают правоохранители, среди пострадавших оказалось двое, а задержали 14 человек.«По факту хулиганских действий в центральной части города начато уголовное производство. В результате драки между активистами и работниками финансового учреждения два человека госпитализированы в больницу, а четырнадцать человек доставлены в районное управление полиции», - так звучит официальная версия.Но есть и иные версии. «Активисты пришли под обменник криптовалюты, который подозревают в спонсировании наркотрафика и группировок ЛДНР. Однако на месте они встретили работников охранной фирмы с автоматами. Всё это происходило возле здания СБУ. Во время разборок был ранен националист и ветеран АТО Алексей Середюк – его в крови унесли на носилках в машину «Скорой», - пишет ТГ-канал «Киев Криминальный».При этом непонятно, откуда у националистов сведения о том, что киоск криптовалюты «отмывает деньги для ОРДЛО». Без информации спецслужб тут явно не обошлось. А вот зачем была устроена такая провокация?По мнению ТГ-канала «Гавриловщина», это не банальные криминальные разборки, тем более, что раны атошника Середюка уже выставляются напоказ, а побратимы клянутся отомстить. «Ну, а если серьезно, то у националистов-радикалов появился почти официальный повод мочить «вату» - обменник типа находится под крышей ЛДНР. Кстати, совсем недавно радикалы из С14 Евгения Карася предлагали расправляться с сепарами и прокремлевскими агентами, которые требуют выполнения Минских соглашений, а значит, «капитуляции перед Путиным». В этом свете перестрелка, и ранения националиста «представителями ЛДНР» заиграли совершенно иными красками».Киеву позарез необходимы провокации, которые могут стать формальной причиной для силового взрыва на Донбассе. Именно такой войны требует от Украины Запад, именно поэтому страну сейчас накачивают огнестрельным оружием, а западные кураторы типа Бориса Джонсона недвусмысленно призывают залить Украину кровью.«Инцидент в центре Киева может обернуться «выстрелом в Сараево», и спровоцировать новый виток войны. Патриоты и националисты потребуют от Зеленского дать отпор террористам из непризнанных республик, которые отстреливают истинных героев нации в центре столицы. И президент, который заигрывает с радикалами, вынужден будет выполнить «требования патриотов». Одних публичных отказов выполнять Минск-2, которые транслируют СНБО и МИД – маловато. Россия не ведется, не вторгается для освобождения Донбасса – чего так хотелось бы киевской власти. Тогда легко было бы обвинить РФ в «инвазиии», нарушении минских соглашений и пр. В итоге, приходится проявлять чудеса изобретательности и устраивать сбу-шные провокации руками подконтрольных радикалов», - резюмирует конфликтолог Влад Мулык.Выходит, нужно «пустить кровь», чтобы вызвать волну патриотческого негодования и на этой волне втащить Украину в войну. Точно такой же сценарий, кстати, используется во всех цветных революциях на постсоветском пространстве, когда хорошо подготовленные «сакральные жертвы» становятся причиной для общественного гнева - с выгодными для кураторов последствиями.Киеву позарез необходимы провокации, которые могут стать формальной причиной для силового «взрыва» на Донбассе. Именно такой войны требует от Украины Запад, именно поэтому страну сейчас накачивают огнестрельным оружием, а западные кураторы типа Бориса Джонсона недвусмысленно призывают залить Украину кровью.«Инцидент в центре Киева может обернуться «выстрелом в Сараево», и спровоцировать новый виток войны. Патриоты и националисты потребуют от Зеленского дать отпор террористам из непризнанных республик, которые отстреливают истинных героев нации в центре столицы. И президент, который заигрывает с радикалами, вынужден будет выполнить «требования патриотов». Одних публичных отказов выполнять Минск-2, которые транслируют СНБО и МИД – маловато. Россия не ведется, не вторгается для освобождения Донбасса – чего так хотелось бы киевской власти. Тогда легко было бы обвинить РФ во вторжении, нарушении минских соглашений и прочем. В итоге, приходится проявлять чудеса изобретательности и устраивать сбушные провокации руками подконтрольных радикалов», - резюмирует конфликтолог Влад Мулык. Выходит, нужно «пустить кровь», чтобы вызвать волну патриотического негодования и на этой волне втащить Украину в войну. Точно такой же сценарий, кстати, используется во всех цветных революциях на постсоветском пространстве, когда хорошо подготовленные «сакральные жертвы» становятся причиной для общественного гнева - с выгодными для кураторов последствиями. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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