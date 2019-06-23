Националисты и радикалы перекрыли дорогу «Маршу равенства» в Киеве

Колонна националистов и радикалов перекрыла дорогу «Маршу равенства» на бульваре Шевченко в центре Киева, сообщает интернет-издание «СТРАНА.ua».

Как отмечается, на стороне радикалов видны несколько депутатов Верховной рады.

По данным телеканала «112 Украина», в общей сложности собралось около 500 противников марша.

К настоящему времени мероприятие завершилось, участники расходятся.

Ранее украинские полицейские задержали девять человек, которые готовили провокации на «Марше равенства».