Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Так исчезают партии...
«Шедевр военного искусства»: почему операция советских войск «Багратион» считает...
"Сделаем Иран снова великим": Трамп пообещал Тегерану снять санкции в ...
Какой вы видите Россию будущего?
Главная / Украина

Националисты и радикалы перекрыли дорогу «Маршу равенства» в Киеве

23 июня 2019, 13:39  •  114 • Украина
Колонна националистов и радикалов перекрыла дорогу «Маршу равенства» на бульваре Шевченко в центре Киева, сообщает интернет-издание «СТРАНА.ua».
 
@patrolpolice.gov.ua Facebook
 

Как отмечается, на стороне радикалов видны несколько депутатов Верховной рады.

По данным телеканала «112 Украина», в общей сложности собралось около 500 противников марша.

К настоящему времени мероприятие завершилось, участники расходятся.

Ранее украинские полицейские задержали девять человек, которые готовили провокации на «Марше равенства».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



114
Источник
Похожие новости
22 июня 2019, 18:09
Украинская полиция сообщила о попытке подкупа избирателей лекарствами
22 июня 2019, 14:54
Зеленский предложил штрафовать депутатов за «неличное голосование»
23 июня 2019, 10:24
Пустые хранилища: на Украине заявили о критическом дефиците газа
23 июня 2019, 00:39
В ЦИК отказались регистрировать Компартию Украины на выборы в Раду
22 июня 2019, 18:09
Сивохо заявил об участии в выборах в Раду от партии Зеленского
22 июня 2019, 18:09
Врио главы СБУ прибыл в США для подготовки встречи Зеленского и Трампа
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 июня 2019, 22:39
Коломойский ответил на слова Зеленского об инвестициях в Донбасс
21 июня 2019, 03:24
Украинцы не удержались от поисков "позора" Путина в прямом эфире
17 июня 2019, 01:54
Бой советских танков: в Ливии схлестнулись Т-55
18 июня 2019, 10:24
Украина станет конкурентом России по поставкам газа в Европу. Но есть единственное условие - Тимошенко
17 июня 2019, 03:24
Как Киевскую Русь превратили в Украину, а потом в «АнтиРоссию»
16 июня 2019, 20:54
Засушить Крым не получилось - утонули сами
19 июня 2019, 09:09
Сенатор Морозов осадил заговорившую о санкциях против России за Донбасс Меркель: "Главное, что может восстановить мир"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.