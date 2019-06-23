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Националисты и радикалы перекрыли дорогу «Маршу равенства» в Киеве
23 июня 2019, 13:39 • 114 • Украина
Колонна националистов и радикалов перекрыла дорогу «Маршу равенства» на бульваре Шевченко в центре Киева, сообщает интернет-издание «СТРАНА.ua».
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Как отмечается, на стороне радикалов видны несколько депутатов Верховной рады.
По данным телеканала «112 Украина», в общей сложности собралось около 500 противников марша.
К настоящему времени мероприятие завершилось, участники расходятся.
Ранее украинские полицейские задержали девять человек, которые готовили провокации на «Марше равенства».
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