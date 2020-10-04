Националисты «Азова» забили насмерть 63-летнего жителя Мариуполя

Радикалы из националистического батальона «Азов» избили до смерти мирного жителя Мариуполя за сделанное им замечание. Мужчина умер, преступники остались на свободе.О шокирующем случае рассказали в Управлении Народной милиции ДНР.63-летний Сергей Н. сделал замечание двум боевикам, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, за нецензурную брань и незаконное размещение пикапа «Ford Ranger» с установленным в кузове автомобиля пулемётом возле жилых домов.«Возникла словесная перепалка, за которой последовало избиение „азовцами‟ пенсионера. Подоспевший наряд полиции задержал хулиганов, но подоспевшие бойцы полка „Азов‟ забрали у наряда своих сослуживцев и убыли в расположение, которое, сказать к слову, находится на территории школы №2 г. Мариуполь», — сообщается на официальном сайте УНМ ДНР.Сергей Н. от полученных травм скончался в машине скорой помощи.В расположении отдельного полка Нацгвардии Украины «Азов», куда прибыли следователи Военной службы правопорядка, представители командования радикалов сообщили, что данные военнослужащие находятся на выполнении специальных задач на передовой, и связаться с ними возможности нет.«В очередной раз мы становимся свидетелями безнаказанности националистов и отсутствии воли у представителей военно-политического руководства Украины. Виновные в преступлениях националисты с легкостью уходят от ответственности и, чувствуя свою безнаказанность, продолжают терроризировать мирных граждан на подконтрольной Украине территории», — подытоживают в УНМ.Напомним, батальон «Азов» был создан в апреле 2014 года, в сентябре того же года была развёрнут в полк особого назначения Нацгвардии МВД Украины. Подразделение отличается крайней жестокостью, откровенными фашистскими убеждениями и тягой к нацистской мистике. По данным ООН и международных правозащитных организаций, отмечены многочисленные факты военных преступлений со стороны боевиков «Азова.