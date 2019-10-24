«Националистическое высказывание»: в Госдуме и РУСАДА ответили на призыв украинского чиновника отлучить Россию от спорта

Экс-министр спорта Украины Игорь Жданов, вошедший в совет учредителей WADA, не сможет повлиять на решение об отстранении российской сборной. Об этом заявила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая в ответ на слова чиновника о том, что он намерен бороться за отлучение РФ от мирового спорта. Глава агентства Юрий Ганус предположил, что подобные высказывания основываются на эмоциях, а депутат Госдумы Дмитрий Свищёв заявил, что спорт должен быть вне политики.

«Можем подать в суд»

Ситуация вокруг Российского антидопингового агентства (РУСАДА) вновь накалилась после того, как специальная комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обнаружила несоответствия в данных Московской лаборатории. Масла в огонь подлил новоиспечённый член совета учредителей организации, экс-министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов, пообещавший сделать всё возможное, чтобы российская сторона была отлучена от мирового спорта.

В России слова чиновника вызвали не только удивление. Дело в том, что в соответствии с кодексом WADA учредительный совет не принимает участия в судьбе национальных антидопинговых организаций. В его функции входит внесение поправок в документы агентства, назначение исполнительного комитета и контрольно-ревизионного органа.

В том, что российской стороне не стоит опасаться ухудшения ситуации в связи с избранием Жданова, заверила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

«Совет учредителей не наделен полномочиями принимать решения по статусу национальных антидопинговых агентств. Этим правом обладает только исполком WADA, который выносит решение на основании рекомендации комитета по соответствию», — приводит слова Пахноцкой ТАСС.

11 сентября Жданов путём голосования вошёл в состав совета учредителей WADA, на один голос опередив министра молодёжи и спорта Турции Мехмета Мухаррема Касапоглу. Турецкая сторона попыталась оспорить результаты выборов, однако комитет министров Совета Европы утвердил кандидатуру украинца. Стоит отметить, что он стал первым представителем своей страны во всемирном агентстве.

Жданов незамедлительно сообщил о своих целях на новой должности. В их число вошло намерение повлиять на ситуацию вокруг РУСАДА.

«Я буду бороться за права чистых спортсменов, за справедливое отношение ко всем странам, за усиление ответственности за употребление допинга, за продолжение отлучения от мирового спорта России, которая на государственном уровне заставляет спортсменов применять запрещённые вещества и подменяет их пробы», — написал бывший министр спорта в Facebook.

Комментируя ситуацию, глава РУСАДА Юрий Ганус подчеркнул, что подобные высказывания на постоянной основе исходят от многих сторонников отстранения России.

«Такая реакция идёт не только от министра спорта Украины, она идёт в том числе и от других людей. Но она выражена эмоциональным восприятием того, что происходит», — цитирует чиновника РБК.

Более резко на заявления Жданова отреагировали в Госдуме. По словам председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаила Дегтярёва, мнение украинского чиновника отличается субъективностью.

«Мы считаем, что спорт должен быть вне политики. А новому члену совета учредителей WADA хотелось бы пожелать в первую очередь решить вопрос защиты интересов украинских спортсменов и миллионов болельщиков, которые из раза в раз по вине киевских властей лишаются возможности принимать участие в крупных спортивных мероприятиях, которые проходят в России», — заявил чиновник.

В марте 2018 года Жданов подписал указ о запрете украинским спортсменам принимать участие в соревнованиях и также тренировочных сборах в России. В апреле его сменил другой закон. Атлеты имеют право находиться на территории государства, при этом взяв на себя все расходы, обеспечение безопасности и ответственность за возможные последствия. Государство в этом процессе участвовать не будет.

В результате национальная команда была вынуждена пропустить целый ряд крупных международных стартов, в том числе зимнюю Универсиаду в Красноярске, а также мужской и женский чемпионаты мира по боксу, проходившие в Екатеринбурге и Улан-Удэ соответственно.

Кроме того, Жданов неоднократно критиковал украинских спортсменов, принявших решение нарушить запрет.

С Дегтярёвым остался солидарен и член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищёв. Он призвал членов WADA обратить внимание на высказывание Жданова.

«Пускай определится — он делает это, чтобы бороться за «чистых» спортсменов или против России? Это националистическое высказывание, потому что агенство ещё не огласило своих решений, чиновники сейчас очень сдержанны. А на Жданова мы можем подавать в суд, если он будет так высказываться. Это неэтично», — приводит слова Свищёва РИА Новости.

«У допинга нет национальности»

В сентябре 2018 года РУСАДА было восстановлено в своих правах после трёхлетней дисквалификации. Единственное условие, которое по-прежнему необходимо было выполнить, — предоставить данные Московской антидопинговой лаборатории. В апреле 2019 года начался процесс обработки материалов и их передачи в международные федерации.

Однако в сентябре Россия была заподозрена в проведении манипуляций с данными, и была запущена процедура лишения РУСАДА статуса соответствия. Тогда же ряд британских СМИ сообщил о серьёзных последствиях, с которыми страна может столкнуться в случае доказательства вины. В их число входит недопуск к участию в Олимпийских играх 2020 года. В начале октября Министерство спорта РФ предоставило объяснения по поводу несоответствий.

Ключевое заседание по данному вопросу с участием представителей российской стороны было назначено на 23 октября. Однако оно не состоялось по причине того, что комиссия по соответствию не успела изучить представленные ответы на обвинения.

При этом будущий глава WADA Витольд Банька, готовящийся вступить в должность в начале ноября, заверил, что все решения по поводу России будут объективными.

«Если есть веские доказательства против конкретной страны, необходимо принимать трудные решения. Так будет со всеми спортсменами вне зависимости от того, из России они, США или Польши. Пойманных на допинге нужно сурово наказывать. У допинга нет национальности», — заявил Банька в интервью Przeglad Sportowy.