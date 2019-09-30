Националист и шоумен Орест Лютый в шоке: Украинизация упущена! Во Львове все говорят по-русски!

Украинский шоумен Антон Мухарский, выступающий под псевдонимом Орест Лютый, в эфире львовского телеканала НТА вдруг начал сокрушаться:

- Во Львове бросается в глаза, что люди в магазинах, на кассе, в сфере обслуживания всё чаще обращаются ко мне почему-то по-русски. Все городские говорят по-русски! Это комплекс неполноценности... Возможности украинизации поколения, которое родилось уже в годы независимости (Украины, - ред.), упущены.

Ну, в основанном почти 800 лет назад князем Данилой Галицким Львове на каких только языках не говорили. Он ведь был и в Речи Посполитой, и в Австро-Венгрии, и в Польской республике, и в СССР. До второй мировой поляки составляли более половины населения города, а в регионе вокруг Львова жило несколько сот тысяч русинов — этноса, наиболее близкого русским по духу, вере и языку. Перед крушением СССР три четверти населения Львова называли себя украинцами — вторыми по численности были русские, за ними следовали евреи, белорусы, поляки, армяне... И все они — учили в школе русский язык и общались на нем в быту.

Львов принято считать оплотом украинского национализма. Это и так, и не так.

Живущий в США политобозреватель Игорь Ротарь этим летом проехал Украину с востока на запад и полагает, что русский на львовских улицах он слышал гораздо чаще украинского. Одна из причин, по его убеждению — значительный приток переселенцев с Донбасса.

- В городе обращаешься по русски — и тебе отвечают также, в селах вокруг Львова русский понимают, но отвечают только по украински. Вывески во Львове исключительно на украинском, а молодые смотрители в музеях не говорят уже не только по-русски, но и по-английски. Если к ним обратиться по-русски, они переадресуют вас к своим пожилым коллегам. В итоге общее ощущение человека из Америки в Львове — что ты не на Украине, а где-то в Черногории.

В свою очередь, живущая в Москве, но родившаяся во Львове журналист Инесса Рассказова вспоминает тамошний националистический угар 90-х.

- Но на встрече выпускников накануне Майдана съехавшиеся во Львов со всех концов экс-СССР взрослые люди общались исключительно по-русски, - вспоминает Рассказова. - И одноклассник, который зовет в гости, пишет на том же языке. И в знаменитом «бандеровском» кабаке персонал прекрасно понимает «по-москальски». Политика — политикой, а жизнь идет своим чередом. И антураж таких кабаков - лишь часть националистического фарса Западной Украины.

- На самом деле никакой русификации Львова нет и в помине, - считает доктор исторических наук Андрей Козлов. - А популярность русского языка связана исключительно с туристическими потоками из Белоруссии и Центральной и Восточной Украины. Эти туристы приезжают во Львов с деньгами и русским языком. Местная туриндустрия вынуждена на них ориентироваться: город просто на это живет.

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