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Наци показали Зеленскому, кто хозяин на Украине, разгромив президентский офис
22 марта 2021, 15:00 • 218 • Украина
В выходные в украинской столице случилось беспрецедентное даже по украинским меркам событие. Толпа неонацистов осадила офис президента Владимира Зеленского, разбила в нем окна и двери, а фасад расписала свастиками и оскорблениями. Полиция не препятствовала погромщикам, а эксперты уверены — это был четко расписанный спектакль, целью которого было «продавить» власть, передает корреспондент ФАН из Киева.
Масштабные акции националистов под офисом президента с криками «Зелю — геть!» и «Зеля — лох!» — явление для Киева обыденное, на такие камлания даже пресса, бывает, не всегда приходит. Ранее радикалы пару-тройку раз уже пытались проникнуть внутрь ОП, но стычки с полицией всегда заканчивались не в их пользу. А вот разбивание окон и дверей, обильная настенная роспись и салюты под главным зданием страны — такого Украина еще не видела, по крайней мере, до 20 марта.
Происшедший инцидент был воспринят нормальными украинцами с целой гаммой чувств. Первое из них — это стыд. Стыд за себя и за страну, в которой какие-то бандерлоги могут азартно громить и разрисовывать офис главы государства, ругать его последними словами, и ничего им за это не будет. Второе чувство украинцев — дикое возмущение, ведь по мерзкой картинке, которую показали десятки иностранных телеканалов, весь мир будет судить об украинцах как о дикарях.
Третье национальное чувство — это горечь, ведь повод для сборища под ОП реально стыдно озвучить перед иностранцами. Напомним, акцию приурочили ко Дню рождения Сергея Стерненко — одесского мерзавца-нациста, осужденного за похищение и пытки местного депутата, плюс обвиняемого в наркоторговле и убийстве. В нормальной стране сразу после посадки о негодяе бы забыли — Стерненко заслужил и тюрьму, и забвение. Но для украинских радикалов он стал героем, и они пришли требовать его освобождения на основании того, что они этого хотят.
Еще интереснее, как вели себя подчиненные главы МВД Арсена Авакова. В конце февраля в ходе предыдущей попытки погрома ОП они легко отрезали буйных адептов Стерненко от входа в здание. А теперь лишь стеснительно стояли в сторонке, позволив радикалам жечь, бить, рисовать на стенах и запускать фейерверки. То есть копы четко выполнили отведенную им часть плана, обозначив «непротивление злу насилием». При этом нацисты также четко сыграли отведенную им роль — имея все возможности ворваться в здание, они не предприняли даже попытки его захвата.
Президент Зеленский никак не прокомментировал дикий инцидент даже спустя сутки. Очевидно, он не заметил в поведении радикалов на Банковой ничего из ряда вон выходящего. А его пресс-служба молча выставила прейскурант убытков — около 80 тысяч долларов. «Голос главы МВД», советник Авакова Антон Геращенко толково объяснил бездействие полицейских — дескать, они не пытались мешать погромщикам, потому что те сами хотели быть побитыми «для картинки». Излишне говорить, что послы стран G7, лезущие во все украинские процессы, вовсе не заметили «разгула демократии» на Банковой.
Как заявила киевский публицист и блогер Светлана Крюкова, главная опасность погрома ОП — в том, что президент Зеленский продолжает катастрофически проигрывать радикальной «улице».
По мнению Крюковой, радикалы все больше входят во вкус, видя слабость власти и силовиков. А отмазки из офиса МВД о том, что копы умышленно не препятствовали шабашу, не стоят ни копейки.
Крюкова отметила — во время январского захвата Капитолия в США со всех сторон звучали заявления мировых лидеров о недопустимости подобных «штурмов», а в поддержку Банковой не высказался никто.
Директор фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко заявил — трудно напрямую говорить о том, что именно Порошенко был заказчиком атаки на офис президента.
При этом политолог отметил — власть, если она действительно хочет бороться с радикалами, должна в ближайшие дни собрать совещание СНБО и принять комплекс мер для борьбы с радикалами всех мастей, которые уже превратились в раковую опухоль украинского общества.
Автор: Василий Таран из Киева специально для ФАН
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