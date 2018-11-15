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Нацгвардия Украины опровергла данные о задержании её снайпера

15 ноября 2018, 20:09  •  109 • Украина
Информация о задержании действующего снайпера Национальной гвардии Украины не соответствует действительности, сообщает пресс-служба ведомства по итогам проверки.
 
РИА Новости
 

«По состоянию на 15 ноября 2018 года ни один действующий снайпер, который проходит службу в Национальной гвардии Украины, не задержан правоохранительными органами», — говорится в сообщении в Facebook.

В свою очередь, глава департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк в эфире телеканала «112 Украина» пояснил, что снайпер был уволен из правоохранительных органов в 2016 году.

Ранее украинские СМИ сообщили, что снайпер Нацгвардии Украины был задержан по подозрению в убийстве театрального режиссёра Александра Храпаченко на «евромайдане».

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