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Нацгвардия Украины обстреляла автобус с мирными жителями

19 апреля 2018, 14:09  •  219 • В России

Следственный комитет России расследует очередной случай вооруженного нападения украинских военнослужащих на мирных граждан юго-востока Украины.

"17 апреля 2018 года военнослужащие Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины выполняя заведомо преступные приказы неустановленных вышестоящих должностных лиц Министерства обороны Украины произвели прицельный обстрел из автоматического стрелкового оружия гражданского автобуса, в котором с рабочей смены ехали сотрудники Донецкой фильтровальной станции. В автобусе находилось 29 рабочих. В результате обстрела 5 человек, в том числе одна женщина, получили ранения", - сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Следователи допрашивают пострадавших и свидетелей в рамках статьи "применение запрещенных средств и методов ведения войны" и обещают сделать все, чтобы установить всех украинских военнослужащих, которые отдавали приказ о нападении и исполнили его.

"Следует подчеркнуть, что удары по самой фильтровальной станции неоднократно наносились украинской стороной и ранее. Строение неоднократно восстанавливалось, фильтровальная станция продолжала работать. Украинские военнослужащие прекрасно знали, что станция обеспечивает водой не только населенные пункты самопровозглашенной Донецкой народной республики, но и ряд поселков, находящихся под контролем Киева. Однако желание любым способом навредить мирному русскоязычному населению брало верх над здравым смыслом и элементарными принципами гуманности", - отметила Петренко.

В ведомстве напомнили, что вооруженный конфликт немеждународного характера между ополчением самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и Национальной гвардией Украины и Вооруженными силами Украины происходит с апреля 2014 года на территории юго-востока Украины.

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