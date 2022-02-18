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Нацгвардия Украины доставила в Донбасс десятки западных журналистов. Провокация началась

18 февраля 2022, 01:30  •  19 • Политика
Нацгвардия Украины на своём самолёте доставила в Донбасс десятки западных журналистов от лояльных Киеву изданий. Не исключено, что подготовленная Киевом провокация уже началась.
В четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что силы ДНР якобы обстреляли украинскую часть Донбасса и один из снарядов попал в детский сад. Никто из детей не пострадал, а две воспитательницы отделались контузией.
Журналисты сразу же обратили внимание на странности. В частности, их насторожило, что стёкла корпуса детсада, куда попал снаряд, остались целыми, чего никогда не бывает при обстрелах. Даже если снаряд падает рядом, стёкла полностью выбивает. Жители Донбасса это очень хорошо знают.
Ещё одним странным моментом стала скорость, с которой украинские власти собрали 24 иностранных журналиста и отправили в Донбасс - на место "происшествия". На это киевскому режиму потребовалось всего 1,5 часа. Подбор СМИ, которые допущены до места обстрела, тоже вызывает вопросы. Туда попали исключительно иностранные средства массовой информации, причём только те, которые ранее уже демонстрировали свою политическую ангажированность в пользу Киева при освещении событий на Украине.
Речь идёт о рупорах американских демократов The New York Times и CNN, об информационных агентствах Reuters, Associated Press, Agence France-Presse, телеканалах France 24, Deutsche Welle, CBS News и "Радіо Свобода"*.
К освещению провокации, очевидно, украинская сторона весьма тщательно подготовилась,
- отметила журналистка Юлия Витязева в Telegram.
В Сети уже появились фото, как западные журналисты ходят по якобы обстрелянному детскому садику и делают снимки. На другой фотографии они запечатлены во время посадки в украинский военно-транспортный самолёт.
Скриншот:Telegram/Юлия Витязева

* "Радио Свобода" - включено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента в России.

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