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Нацгвардия США готовила истребитель для запугивания американцев: "Приказ опозорил бы наших военных"

24 апреля 2021, 14:05  •  37 • Политика
Нацгвардия США в Калифорнии допустила вероятное использование истебителя F-15C для подавления массовых беспорядков из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса. Однако сами же гвардейцы считали намерение спорным: "Приказ опозорил бы наших военных".
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание Los Angeles Times.
Приказ о подготовке военного самолёта к боевой готовности нацгвардия получила ещё в марте прошлого года с формулировкой "для возможной внутренней миссии". В лучших традициях подобного рода операций в указе не сообщались детали возможных действий. Источник издания уверен, что самолёт предполагалось использовать для запугивания жителей Калифорнии и разгона демонстраций. Для этого истребитель должен был пролететь над толпой митингующих на минимально возможной высоте. Подобного рода действия уже применялись во время военных операций США в Ираке и Афганистане.
Для пресечения возможной утечки секретной информации директивы по использованию истребителя F-15C для разгона демонстраций передавались исключительно устно. В официальных документах нагвардии подобные указания не печатались, что вызвало серьезные опасения военных.
Официальные представители штаба нацгвардии США в Калифорнии генерал-майор Дэвид Болудин и подполковник Джонатан Широма уже успели опровергнуть данные о возможном применении боевого истребителя для запугивания демонстрантов. Однако собеседники Los Angeles Times уверены, что подобная позиция сокрытия данных характерна для командования, а вероятность использования военной техники для подавления массовых беспорядков остаётся высокой.

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