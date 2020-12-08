Нацелить русские С-400 на Москву и развязать войны на границах. К какому реваншу готовится Турция?

Автор:

Алексей Сахаров

Турция устроила "пляски с бубном" вокруг русских зенитно-ракетных комплексов С-400, пишут СМИ. Ранее Анкара и Москва заключили соглашение о приобретении Турцией этого новейшего русского оружия. Странно, но до сих пор ни один комплекс не стал на боевое дежурство в Турции. Эксперты полагают, что тому есть объяснения, но ни одно из них не оправдывает Анкару, скорее наоборот. Так, в СМИ появились сообщения, что турки попытались вскрыть "мозги" наших С-400, отчего ЗРК ценой в миллионы просто вышли из строя. Версия вполне рабочая: она объясняет, почему русское оружие до их пор не развёрнуто в Турции. Но есть одно "но".

Оружие с пониженной возможностью

"Русские конструкторы, инженеры, технологи – они не дураки. Продавая такие системы, они вставляют в это оружие такие "фишки", которые не позволяют стрелять по российским самолётам. Во-вторых, такое оружие – внимание! – продаётся с пониженными боевыми возможностями. И третье, самое главное. Золотые головы в нашем военно-промышленном комплексе придумали такие хитрости, что при вскрытии схем или плат они моментально приходят в негодность. Как только американцы залезут в какой-то узел, который считается суперсекретным, он моментально выйдет из строя", – объяснил Царьграду военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

Конечно, продавая в третьи страны "умное" оружие, русские инженеры просто обязаны ограничить его возможности. Например, сделать так, чтобы наши "западные партнёры" не могли использовать наше же оружие против нас. Поэтому решить "загадку" С-400 западные специалисты не смогут. Кроме того, несанкционированное вскрытие управляющих систем С-400 запрещено договором. Хотя да, когда кого останавливали эти формальности?

"В контракте с Анкарой чёрным по белому прописано, что в третьи страны запрещается передавать это оружие", – добавил Баранец.

Это, скажем так, типовое требование таких контрактов. Но когда это выгодно, Запад может "забыть" об условиях договора.

И оружие с передовыми технологиями

"В С-400 использованы компьютеры не только с элементами искусственного интеллекта, но и с самим полноценным искусственным интеллектом. В Су-57 вместо второго пилота компьютер с искусственным интеллектом стоит, вместо второго лётчика. И кстати, и на Су-35 такая же история. Поэтому у нас в этом отношении технологии очень передовые, мы ими не размахиваем на каждом углу, не кричим, что мы впереди планеты всей, но в общем порядке позиций это реально так. И когда турки решили, что они сейчас всех обманут, купят один комплект, разберут, сделают копию, ничего у них не получилось, они решили пойти по китайской схеме. Китайцы купили в своё время С-300 самой первой модификации, он был действительно без всех этих заморочек, и китайцы сделали его копию и продают", – рассказал Царьграду военный эксперт Юрий Кнутов.

Кнутов говорит о коммерческом интересе Анкары "вскрыть" наше "умное" оружие. Но это самое безобидное объяснение по поводу того, зачем Турции хочется подобраться к русским военным секретам.

Фото: Минобороны России/mil.ru.

Русские как гаранты суверенитета? На что ещё пригодны С-400

"Важно понимать, что С-400 – это уникальная система, способная обеспечить государству суверенитет. Потому что сейчас победа или поражение – вообще эффективность использования военной силы зависит от способности наносить средствами воздушно-космического нападения и средствами воздушно-космической обороны соответствующей эффективности удары. Вот если у вас есть такая гарантия защиты, то, как показал опыт и Югославии, и Ливии, и Ирака, если у вас есть возможность эффективно защититься, то у вас будет гарантия с военной точки зрения от поражения. Это все прекрасно понимают. Американцы, естественно, не хотят, чтобы Турция была гарантировано суверенна, потому что основное предназначение этой универсальной системы, С-400, это борьба с современными летательными аппаратами, прежде всего истребителями-бомбардировщиками F-35 и F-22", – объяснил эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Но есть ещё одно объяснение: почему турки так настойчиво "пляшут" вокруг С-400. Как рассказали выше эксперты, в эти ЗРК встроены системы распознавания "свой - чужой". Установлены они русскими инженерами. Это значит, что Турция или другая недружественная нам страна не сможет развернуть эти ЗРК против русских самолётов или беспилотников. Но и здесь есть одно "но".

Турция и пляски вокруг России

Турция активно поддержала Азербайджан в карабахском конфликте. Сейчас мир в Нагорном Карабахе обеспечивают русские миротворцы. Но это не значит, что Анкара – через Баку – не желает полного реванша. И Турция, и Азербайджан считают Нагорный Карабах своей территорией, с чем не согласны ни в самом Карабахе, ни в Армении, ни в России. Если в Карабахе остались протурецкие боевики – а они наверняка остались, – это значит, что конфликт может разгореться с новой силой. Использовать в этом возможном конфликте новейшее "умное" оружие – слишком большое искушение, чтобы не нарушить условия торгового договора.

Интерес Турции простирается и на Украину. В ходе карабахского конфликта за военным противостоянием наблюдали военспецы с Украины, и, вдохновлённые победными реляциями Баку, наверняка киевские власти рассматривают вариант провернуть похожий сценарий в Донбассе. Эксперты считают, что это будет скорее война в воздухе, с использованием боевых беспилотников.

"То, что современные боевые действия ведутся в воздухе и в этом есть свои преимущества, мы увидели недавно в Нагорном Карабахе. Однако скажу, что пока пехотинец не проползёт по территории и не зачистит её, она не считается освобождённой или захваченной. Так что война с земли не уходит. Сегодня мы понимаем, что танки, БМП, БТР, артиллерийские системы нужно уметь защищать с воздуха. Турецкие Bayraktar – мы их теперь закупаем намного больше – бьют сверху, а американские противотанковые ракеты Javelin при старте летят куда-то в небо, а потом падают на танк, и танка нет", – рассказал в интервью украинскому изданию "Факты" главнокомандующий Вооружённых сил Украины генерал-полковник ВСУ Руслан Хомчак.

Кстати, Турция и Израиль уже заявляли о готовности поставить на Украину боевые дроны. Да и в США заявляли нечто подобное. Понятно, что в конфликте в Донбассе, разгорись он до полноценной войны, республики Донбасса поддержит Россия, а Украину поддержит в том числе и Турция. И вот тут очень пригодилось бы то самое новейшее "умное" оружие.

Пока что всё, что Турция может предложить Украине – кроме ничем не подкреплённых заверений в поддержке, – это беспилотники Bayraktar TB2 версии S. Дроны иногда называют "убийцами" русских "Панцирей", но это, мягко говоря, не так. В Сети появился ролик показательного полёта этого беспилотника, а главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак поспешил похвастать, что уже в 2021 году эти дроны будут поставлены на Украину.

Test ve eğitim için havalanan #BayraktarTB2/S SİHA ile kol uçuşunda...#MilliTeknolojiHamlesi ️ pic.twitter.com/oR7Sc6nbrc — BAYKAR (@Baykar_Savunma) December 4, 2020

Так что русские военные инженеры поступили очень прозорливо, поставив на С-400 защиту от несанкционированного проникновения. Во всяком случае, мы пока можем не опасаться, что наше же оружие ударит по нам.