Нацелились на доход от продаж: США подали иск из-за публикации книги Сноудена

Как сообщается на сайте Минюста США, публикация мемуаров являтся нарушением подписанных между Сноуденом и ЦРУ с АНБ документов о неразглашении.

Как утверждается в исковом заявлении, бывший сотрудник АНБ должен был перед публикацией передать рукопись для предварительного просмотра в указанные агентства. Однако этого сделано не было, что противоречит обязательствам, которые взял на себя Сноуден.

Минюст отмечается, что этим иском не ставит целью остановить или как-то ограничить распространение мемуаров, однако, как уверены в ведомстве, американские власти должны получить все доходы от реализации "Личного дела".

Кроме самого Эдварда Сноудена, ответчиками по этому иску названы юридические лица, которые имели отношение к публикации его мемуаров, в том числе, и издатель Metropolitan Books.

Напомним, книга Эдварда Сноудена, в которой он рассказывает от своей работе в ЦРУ АНБ, увидела свет 17 сентября. В мемуарах экс-сотрудник спецслужб раскрывает много новых тайн, в том числе, и о причинах международного заговора.