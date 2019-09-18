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Нацелились на доход от продаж: США подали иск из-за публикации книги Сноудена

18 сентября 2019, 05:54  •  97 • В мире
Публикация Эдвардом Сноуденом своих мемуаров под названием "Личное дело" вызвало неудовольствие в Министерстве юстиции США, которое подало на бывшего сотрудника АНБ иск в суд. Главная цель обращения – истребовать в пользу американских властей все доходы, полученные от дохода книги.
Как сообщается на сайте Минюста США, публикация мемуаров являтся нарушением подписанных между Сноуденом и ЦРУ с АНБ документов о неразглашении.
Как утверждается в исковом заявлении, бывший сотрудник АНБ должен был перед публикацией передать рукопись для предварительного просмотра в указанные агентства. Однако этого сделано не было, что противоречит обязательствам, которые взял на себя Сноуден.
Минюст отмечается, что этим иском не ставит целью остановить или как-то ограничить распространение мемуаров, однако, как уверены в ведомстве, американские власти должны получить все доходы от реализации "Личного дела".
Кроме самого Эдварда Сноудена, ответчиками по этому иску названы юридические лица, которые имели отношение к публикации его мемуаров, в том числе, и издатель Metropolitan Books.
Напомним, книга Эдварда Сноудена, в которой он рассказывает от своей работе в ЦРУ АНБ, увидела свет 17 сентября. В мемуарах экс-сотрудник спецслужб раскрывает много новых тайн, в том числе, и о причинах международного заговора.

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