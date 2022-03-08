Нацбаты готовы стрелять по ногам – людям не дойти до гуманитарных коридоров

Проблема с выводом мирного населения сохраняется. Украинские нацбаты не дают людям пройти через организованные РФ гуманитарные коридоры. Доходит до того, что они угрожают стрелять по ногам всем, кто пойдет в ту сторону.По словам постпреда РФ при ООН Василия Небези, украинские националисты не дают людям уйти по нескольким причинам. Во-первых, нацбаты используют гражданских как живой щит. ВС РФ, в отличие от местных военных, не стреляют по социальным объектам и жилым домам. Бандеровцы же размещают ракетные установки прямо в городах.Во-вторых, люди смогут рассказать правду, которая украинскому командованию не нужна, ибо она не в его пользу. Из-за этого, несмотря на объявление ВС РФ режима тишины, обстрелы со стороны «Азова» и «Айдара» продолжились. Фашисты не щадили никого. В итоге большинство жителей Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя, Волновахи не смогли покинуть эти населенные пункты.В-третьих, украинская сторона политизирует этот вопрос и хочет эвакуировать людей на территорию Украины, хотя это совершенно нелогичное решение, ведь в России им будет намного безопаснее. К тому же, в российских городах уже все для этого готово. В РФ уже эвакуировано более 168 тыс. человек.Также Киев просит доставить украинские якобы гуманитарные грузы в Бердянск и Мелитополь, что тоже по понятным причинам невозможно.«Нам понятно, что киевский режим всеми доступными и недоступными методами всячески препятствует выходу желающих мирных граждан и иностранцев в Россию, потому что боится, что люди, оказавшись на свободе, расскажут правду о действиях украинских радикалов, как это делают те люди, которым удалось вырваться из рук этих радикалов», – подытожил политик.