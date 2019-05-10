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Нацбанк Украины заявил об угрозе новых санкций России для экономики страны

10 мая 2019, 16:39  •  33 • Политика
Национальный банк Украины отнес к рискам для экономики страны новые торговые санкции России. Как сообщает пресс-служба регулятора, для макроэкономической стабильности экономики Украины сохраняются различные риски, хотя в 2016-2018 годах произошло улучшение основных экономических показателей.
Кроме того, в числе этих рисков НБУ отмечает возможность обострения конфликта на востоке Украины, перечисления значительных средств на погашение внешнего долга Украины в течение ближайших двух лет и замедление мировой экономики.
Также эксперты регулятора опасаются протекционистских мер со стороны разных государства. К числу рисков отнесены и чрезмерные колебания на валютном рынке.
В Нацбанке Украины считают, что имеющиеся сейчас меры защиты на валютном рынке актуальны для поддержания макроэкономической и финансовой стабильности страны. Однако в НБУ полагают, что необходимо продолжать либерализацию валютного рынка.

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