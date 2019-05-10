Нацбанк Украины заявил об угрозе новых санкций России для экономики страны

Кроме того, в числе этих рисков НБУ отмечает возможность обострения конфликта на востоке Украины, перечисления значительных средств на погашение внешнего долга Украины в течение ближайших двух лет и замедление мировой экономики.

Также эксперты регулятора опасаются протекционистских мер со стороны разных государства. К числу рисков отнесены и чрезмерные колебания на валютном рынке.

В Нацбанке Украины считают, что имеющиеся сейчас меры защиты на валютном рынке актуальны для поддержания макроэкономической и финансовой стабильности страны. Однако в НБУ полагают, что необходимо продолжать либерализацию валютного рынка.