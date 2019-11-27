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Нацбанк Украины заявил о давлении со стороны Коломойского
27 ноября 2019, 11:54 • 74 • Украина
Правление Нацбанка Украины заявило о давлении со стороны украинского предпринимателя и бывшего совладельца «ПриватБанка» Игоря Коломойского. Об этом говорится в сообщении регулятора на официальной странице в Facebook.
Reuters
Указывается, что на Национальный банк на протяжении нескольких недель «продолжается сфокусированная атака», в том числе клевета в СМИ, «проплаченные митинги» и «даже попытки насильственного вторжения» в здание банка.
«Мы считаем, что это давление на Национальный банк осуществляет олигарх и экс-владелец «ПриватБанка» Игорь Коломойский, который задолжал государству $5,5 млрд, выведенных из «ПриватБанка» до национализации», — заявили в Нацбанке.
В украинском ЦБ считают, что целью Коломойского является «избежание ответственности и необходимости возвращать государству выведенные из «ПриватБанка» средства». Также в сообщении говорится, что предприниматель якобы намерен помешать сотрудничеству Украины с Международным валютным фондом, поддерживающим позицию Киева.
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что процесс по взысканию средств с бывших акционеров «ПриватБанка» продолжается.
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