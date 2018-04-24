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Нацбанк Украины выпустит памятную монету с изображением Крыма

24 апреля 2018, 19:09  •  35 • Украина
Национальный банк Украины 25 апреля выпустит в оборот серию памятных монет с изображением Крыма, передаёт пресс-служба регулятора.
 
© Кадр: видео YouTube/Національний банк України
 

«Крым имеет огромный курортно-рекреационный потенциал, который обеспечивают природные факторы и уникальные ландшафты, славится многочисленными достопримечательностями археологии, истории, культуры, архитектуры и градостроительства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что монета посвящена автономной административно-территориальной единице на юге Украины.

Тираж монеты составит 45 тыс. штук, её номинал равен пяти гривнам.

В октябре 2017 года НБУ запретил финансовым учреждениям страны осуществлять операции с банкнотами и монетами России с изображением объектов, расположенных в Крыму.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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