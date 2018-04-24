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Нацбанк Украины выпустит памятную монету с изображением Крыма
24 апреля 2018, 19:09 • 35 • Украина
Национальный банк Украины 25 апреля выпустит в оборот серию памятных монет с изображением Крыма, передаёт пресс-служба регулятора.
© Кадр: видео YouTube/Національний банк України
«Крым имеет огромный курортно-рекреационный потенциал, который обеспечивают природные факторы и уникальные ландшафты, славится многочисленными достопримечательностями археологии, истории, культуры, архитектуры и градостроительства», — говорится в сообщении.
Отмечается, что монета посвящена автономной административно-территориальной единице на юге Украины.
Тираж монеты составит 45 тыс. штук, её номинал равен пяти гривнам.
В октябре 2017 года НБУ запретил финансовым учреждениям страны осуществлять операции с банкнотами и монетами России с изображением объектов, расположенных в Крыму.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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