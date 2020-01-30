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Нацбанк Украины снизил учётную ставку до 11% годовых

30 января 2020, 16:39  •  76 • Украина
Национальный банк Украины принял решение снизить учётную ставку с 13,5% до 11% годовых.
 
РИА Новости
 

Как сообщает «Громадське», в Нацбанке заявили о продолжении смягчения монетарной политики для обеспечения инфляции на уровне 5% и поддержки устойчивого экономического роста.

Ранее председатель Нацбанка Украины Яков Смолий заявил, что украинский регулятор ожидает решения Международного валютного фонда о подписании новой программы сотрудничества с Киевом в I квартале 2020 года.

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