Нацбанк Украины снизил учётную ставку до 11% годовых

Национальный банк Украины принял решение снизить учётную ставку с 13,5% до 11% годовых.

Как сообщает «Громадське», в Нацбанке заявили о продолжении смягчения монетарной политики для обеспечения инфляции на уровне 5% и поддержки устойчивого экономического роста.

Ранее председатель Нацбанка Украины Яков Смолий заявил, что украинский регулятор ожидает решения Международного валютного фонда о подписании новой программы сотрудничества с Киевом в I квартале 2020 года.