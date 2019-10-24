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Нацбанк Украины снизил размер учётной ставки до 15,5%

24 октября 2019, 15:54  •  50 • Украина
Национальный банк Украины понизил учётную ставку на 1 процентный пункт — с 16,5 до 15,5% годовых.
 
© РИА Новости
 

Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

«Национальный банк продолжает цикл смягчения монетарной политики, поскольку видит устойчивую тенденцию к замедлению инфляции до цели 5%», — сообщил глава Нацбанка Яков Смолий.

5 сентября Нацбанк Украины снизил учётную ставку до 16,5% годовых, что на 0,5% меньше, чем было до этого.

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