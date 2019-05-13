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Нацбанк Украины проиграл апелляцию по иску Коломойского
13 мая 2019, 22:24 • 79 • Украина
Национальный банк Украины проиграл апелляцию по иску экс-совладельца «ПриватБанка» Игоря Коломойского, в связи с чем регулятор намерен подать кассационную жалобу.
РИА Новости
«Национальный банк Украины намерен подать кассационную жалобу на решения судов, которыми отменено распоряжение НБУ о проведении инспекционной проверки в «ПриватБанке» накануне его вывода с рынка. 13 мая 2019 года Шестой апелляционный административный суд отклонил апелляционную жалобу Национального банка на решение Окружного административного суда Киева от 2 марта 2018 года, которым был удовлетворён иск бывшего акционера «ПриватБанка» — кипрской компании Triantal Investments Ltd.», — говорится в сообщении регулятора в Facebook.
Ранее ТАСС сообщал, что Хозяйственный суд Киева объединил пять исков Коломойского к Национальному банку Украины о признании недействительными кредитных договоров с «ПриватБанком».
20 апреля стало известно, что Печерский районный суд Киева вынес решение в пользу предпринимателя Игоря Коломойского, признав недействительным договор о его личном поручительстве по кредитам рефинансирования, которые были выданы «ПриватБанку» до вхождения государства в его капитал.
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