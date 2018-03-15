Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин обсудил с Совбезом ответ на "деструктивные провокации" Британии ...
Савченко рассказала, кто привел снайперов на Евромайдан
Собчак и Гудков создали партию неконструктивной оппозиции
Аттракцион нацунижения, или Зачем Тереза Мэй пытается поймать "антироссийск...
Главная / Украина

Нацбанк Украины продлил санкции против российских банков

15 марта 2018, 20:09  •  32 • Украина
Нацбанк Украины, исполняя решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), продлил санкции против российских банков.
 
Нацбанк Украины Reuters
 

«Национальный банк… продолжает обеспечивать реализацию санкций, применённых к некоторым банкам, а именно: Сбербанк, Проминвестбанк, «ВТБ Банк», «БМ Банк», — говорится в сообщении на сайте регулятора.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко подписал указ, утверждающий продление санкций против четырёх российских банков.

1 марта СНБО принял решение продлить санкции против российских банков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

32
Источник
Похожие новости
15 марта 2018, 16:54
Савченко: я дала показания против Порошенко в судебных инстанциях Европы
15 марта 2018, 20:09
СМИ: Пронёсшую в Верховную раду гранаты и пистолет Савченко вывели из здания парламента
15 марта 2018, 16:54
Защита Саакашвили обратилась в ЕСПЧ с жалобой на действия властей Украины

Загрузка...
14 марта 2018, 22:54
Участники контактной группы по Украине обсудили вопросы амнистии
15 марта 2018, 18:24
Поклонская посоветовала представителям Госдепа посетить Крым
15 марта 2018, 20:09
«Миномётами обрушить купол Верховной рады»: генпрокурор Украины обвинил Савченко в подготовке теракта в Киеве
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
13 марта 2018, 09:54
Хуже, чем преступление. Строительство корветов проекта 20386 - ошибка
09 марта 2018, 21:24
Украина хочет крови: Главного переговорщика пустили в расход
13 марта 2018, 17:54
Приведет ли удар США по Сирии к Третьей мировой войне
08 марта 2018, 22:39
НАТО возрождает дивизию СС «Галичина» в международном масштабе
14 марта 2018, 05:24
Ультиматум Британии: В три ночи весь виски превратится "в тыкву"
14 марта 2018, 05:24
Слишком далеко зашла: Экс-премьер Франции осадил Терезу Мэй за ее голословные обвинения РФ
14 марта 2018, 08:39
Русские спровоцировали диарею в резиденции британской королевы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.