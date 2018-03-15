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Нацбанк Украины продлил санкции против российских банков
15 марта 2018, 20:09 • 32 • Украина
Нацбанк Украины, исполняя решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), продлил санкции против российских банков.
Нацбанк Украины Reuters
«Национальный банк… продолжает обеспечивать реализацию санкций, применённых к некоторым банкам, а именно: Сбербанк, Проминвестбанк, «ВТБ Банк», «БМ Банк», — говорится в сообщении на сайте регулятора.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко подписал указ, утверждающий продление санкций против четырёх российских банков.
1 марта СНБО принял решение продлить санкции против российских банков.
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