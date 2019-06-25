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Нацбанк Украины предал Майдан: На гривне появится портрет советского академика Вернадского

25 июня 2019, 17:54  •  96 • Политика
Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривен с изображением советского академика Владимира Вернадского. Однако по закону о декоммунизации, принятому после Майдана, все советские деятели на Украине запрещены.
Национальный банк Украины сообщил о планах ввести новую банкноту номиналом 1000 гривен с изображением советского академика Владимира Вернадского. Решение использовать портрет советского академика прокомментировал украинский публицист Владимир Скачко.
По его словам, размещение портрета Вернадского на новой купюре свидетельствует о циничности и ангажированной избирательности властей Украины. Одной рукой они борются "с московской оккупацией украинского духа", а другой пытаются "приватизировать" достижения, сделанные в составе Российской Империи или СССР, "поскольку ничего своего у Украины никогда не было", отмечает публицист.
"Комментировать это с точки зрения здравого смысла не представляется особо возможным", - цитирует "Взгляд" слова Владимира Скачко.
Публицист добавил, что для самого Вернадского нет ничего плохого в появлении на украинской купюре нет, он лишь будет дополнительно увековечен на деньгах Украины - чем больше для него славы, тем лучше. А вот для Киева это всё выглядит крайне цинично.

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