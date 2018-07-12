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Нацбанк Украины повысил учётную ставку до 17,5%
12 июля 2018, 14:54 • 109 • Украина
Национальный банк Украины (НБУ) решил повысить учётную ставку на 0,5 процентного пункта — до 17,5%.
© РИА Новости
«Во второй половине 2018 года и в 2019 году на уровень инфляции будет влиять ряд факторов, эффект от которых, в отличие от ожидаемого повышения административно регулируемых цен и тарифов, должен быть компенсирован с помощью инструментов монетарной политики», — говорится в сообщении на сайте Нацбанка.
Ранее Государственная служба статистики Украины сообщила о значительном росте цен на овощи и фрукты.
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