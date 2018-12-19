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Нацбанк Украины отозвал лицензию у «дочки» ВТБ

19 декабря 2018, 16:39  •  74 • Украина
Национальный банк Украины сообщил об отзыве лицензии у «дочки» российского ВТБ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
 
© Стрингер РИА Новости
 

«Национальный банк Украины... принял решение от 18 декабря 2018 года об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО «ВТБ Банк», — отмечается в сообщении.

В конце ноября Нацбанк Украины признал «дочку» ВТБ неплатёжеспособной.

В сентябре суд арестовал акции украинских «дочек» ВТБ, Сбербанка и Проминвестбанка. 

ВТБ назвал это решение узакониванием попытки рейдерского захвата.

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