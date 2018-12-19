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Нацбанк Украины отозвал лицензию у «дочки» ВТБ
19 декабря 2018, 16:39 • 74 • Украина
Национальный банк Украины сообщил об отзыве лицензии у «дочки» российского ВТБ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
© Стрингер РИА Новости
«Национальный банк Украины... принял решение от 18 декабря 2018 года об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО «ВТБ Банк», — отмечается в сообщении.
В конце ноября Нацбанк Украины признал «дочку» ВТБ неплатёжеспособной.
В сентябре суд арестовал акции украинских «дочек» ВТБ, Сбербанка и Проминвестбанка.
ВТБ назвал это решение узакониванием попытки рейдерского захвата.
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