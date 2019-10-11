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Нацбанк Украины: около 50% кредитов в банках являются проблемными
11 октября 2019, 22:24 • 10 • Украина
Глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что примерно 50% кредитов в украинских банках являются проблемными.
© РИА Новости
Об этом говорится на странице НБУ в Facebook.
«Украина — мировой лидер по этому показателю. Сегодня объём проблемных кредитов в украинских банках составляет около 50%, или 566 млрд гривен. Это один из системных рисков для нашей финансовой системы», — приводит слова Смолия пресс-служба регулятора.
Глава НБУ омтетил, что, если бы должники возвращали средства, банки смогли бы сформировать необходимые резервы на случай невозврата кредитов и направить этот ресурс «на кредитование реального бизнеса».
Ранее старший научный сотрудник Киевского международного института социологии Ольга Лысая заявила, что уровень теневой экономики на Украине в 2018 году составил почти 50% от официального ВВП.
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