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Нацбанк Украины: около 50% кредитов в банках являются проблемными

11 октября 2019, 22:24  •  10 • Украина
Глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что примерно 50% кредитов в украинских банках являются проблемными.
 
© РИА Новости
 

Об этом говорится на странице НБУ в Facebook.

«Украина — мировой лидер по этому показателю. Сегодня объём проблемных кредитов в украинских банках составляет около 50%, или 566 млрд гривен. Это один из системных рисков для нашей финансовой системы», — приводит слова Смолия пресс-служба регулятора.

Глава НБУ омтетил, что, если бы должники возвращали средства, банки смогли бы сформировать необходимые резервы на случай невозврата кредитов и направить этот ресурс «на кредитование реального бизнеса».

Ранее старший научный сотрудник Киевского международного института социологии Ольга Лысая заявила, что уровень теневой экономики на Украине в 2018 году составил почти 50% от официального ВВП.

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