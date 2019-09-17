Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Трамп допустил военный ответ США на атаку против Саудовской Аравии. Вечер с Соло...
"Есть вердикт - есть законные права": В Кремле прокомментировали дело ...
Медведев на встрече с Ли Кэцяном подчеркнул высокий уровень партнерства России и...
"Ваши корвь будым пит": Военкор Коц показал угрожающее послание русски...
Главная / Украина

Нацбанк Украины назвал атаки на экс-главу регулятора террором

17 сентября 2019, 16:39  •  80 • Украина
Национальный банк Украины осудил атаки на экс-главу регулятора Валерию Гонтареву и потребовал от правоохранительных органов провести независимое расследование.
 
©National Bank Of Ukraine/ flickr
 

«Мы, правление Национального банка Украины, публично заявляем о недопустимости целенаправленных системных атак на экс-главу банка Валерию Гонтареву и в её лице — на всех реформаторов, которые работали и работают на благо Украины. Это уже не ряд инцидентов, это террор», — говорится в заявлении НБУ.

Как отмечается, целью является запугивание реформаторов, что несёт прямую угрозу демократии и реформам в стране.

В Нацбанке призвали обеспечить проведение беспристрастного ускоренного расследования серии атак.

Ранее Гонтарева заявила, что неизвестные сожгли её дом под Киевом, бросив бутылку с зажигательной смесью. 

Глава украинского МВД Арсен Аваков назвал этот инцидент криминальным давлением. Полиция возбудила уголовное дело.

В конце августа Гонтарева сообщила, что её сбила машина в Лондоне. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



80
Источник
Похожие новости
17 сентября 2019, 14:54
Суд арестовал один из главных активов Порошенко
17 сентября 2019, 03:39
«Энтузиазм закончился»: как может измениться отношение властей Украины к декоммунизации при Зеленском
17 сентября 2019, 16:39
Опрос: Зеленскому доверяют почти 80% украинцев
17 сентября 2019, 06:54
КГБ Белоруссии пресёк контрабанду оружия с Украины в Россию
17 сентября 2019, 16:39
Берлин призвал сохранить транзит газа через Украину после запуска СП-2
17 сентября 2019, 10:09
МВД назвало одну из версий пожара в доме экс-главы Нацбанка Украины
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 сентября 2019, 13:24
«Нафтогаз» договорился о покупке 450 млн кубометров газа на зиму
17 сентября 2019, 03:54
"Сравнение достойно": В ответ на нападки Польшу уязвили цитатой Черчилля
17 сентября 2019, 03:54
72 часа - и на выход: Как США заигрались с "русскими шпионами", но вспомнил...
17 сентября 2019, 00:39
"Когда-то вы были врагами": Зал с одобрением выслушал строки Корана, процит...
17 сентября 2019, 00:39
"Это был тяжелый год": Певица Анастасия Приходько о разрыве отношений с пар...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 сентября 2019, 04:54
"И над каждым ценник": Кличко среди лидеров "цветных революций" на вечеринке в Германии удивил народ
15 сентября 2019, 12:39
«Женщина может взять оружие»: бывшая участница женского батальона дагестанского села Дылым о событиях 20-летней давности
14 сентября 2019, 04:24
"У "Газпрома" есть альтернатива": Стало известно, когда поток газа из России по OPAL будет ограничен
15 сентября 2019, 09:24
«Выполнили свой долг»: как была отбита террористическая атака на Дагестан в 1999 году
13 сентября 2019, 02:09
«Не испытывали и не имеем на вооружении»: в Минобороны России прокомментировали обвинения в размещении ракет в Европе
14 сентября 2019, 01:09
Отправили на Запад $522 млрд, а теперь "президент прикроет"? Пронько прямо рассказал о "сложных годах", которые ждут каждого из нас
13 сентября 2019, 12:09
Придет "Генерал Мороз" - Украине "конец"? Экс-депутат Рады раскрыл правду из "Нафтогаза" о российском газе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.