|
Нацбанк Украины назвал атаки на экс-главу регулятора террором
17 сентября 2019, 16:39 • 80 • Украина
Национальный банк Украины осудил атаки на экс-главу регулятора Валерию Гонтареву и потребовал от правоохранительных органов провести независимое расследование.
©National Bank Of Ukraine/ flickr
«Мы, правление Национального банка Украины, публично заявляем о недопустимости целенаправленных системных атак на экс-главу банка Валерию Гонтареву и в её лице — на всех реформаторов, которые работали и работают на благо Украины. Это уже не ряд инцидентов, это террор», — говорится в заявлении НБУ.
Как отмечается, целью является запугивание реформаторов, что несёт прямую угрозу демократии и реформам в стране.
В Нацбанке призвали обеспечить проведение беспристрастного ускоренного расследования серии атак.
Ранее Гонтарева заявила, что неизвестные сожгли её дом под Киевом, бросив бутылку с зажигательной смесью.
Глава украинского МВД Арсен Аваков назвал этот инцидент криминальным давлением. Полиция возбудила уголовное дело.
В конце августа Гонтарева сообщила, что её сбила машина в Лондоне.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
80
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 сентября 2019, 04:54
|
15 сентября 2019, 12:39
|
14 сентября 2019, 04:24
|
15 сентября 2019, 09:24
|
13 сентября 2019, 02:09
|
14 сентября 2019, 01:09
|
13 сентября 2019, 12:09