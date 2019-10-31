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Нацбанк Украины допустил сокращение транзита российского газа

31 октября 2019, 23:24  •  75 • Украина
Национальный банк Украины не исключил снижения транзита российского природного газа через страну с около 90 млрд кубометров до 50 млрд кубометров в 2020 году, а также до 30 млрд кубометров с 2021 года.
 
РИА Новости
 

Согласно инфляционному отчёту, экономические потери в таком случае могут составить 0,6% ВВП в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году.

«Однако рассматриваются и альтернативные сценарии, которые предусматривают как повышенные, так и пониженные объёмы транзита», — уточнили в НБУ.

Там отметили, что благодаря транзиту газа Украина ежегодно получает около $3 млрд, однако в случае его прекращения появятся риски для смежных секторов экономики.

Как указывается в документе, Россия «вводит в эксплуатацию обходные газопроводы», которые, по оценкам авторов отчёта, по суммарной мощности «способны полностью заменить украинскую ГТС в ближайшие годы». 

Ранее зампред Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что с учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявлял, что компания уведомила Украину о необходимости урегулировать судебные споры до заключения нового контракта. 

Как указывал Миллер, если на Украине к 1 января не будут созданы независимый газотранспортный оператор и независимый регулятор, единственным путём останется продление действующего контракта в новых условиях.

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