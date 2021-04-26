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Натравить акул: японцы нашли способ борьбы с россиянами на Курилах

26 апреля 2021, 11:55  •  178 • Политика
Фото: www.pixabay.com
Некоторые жители Страны восходящего солнца не оставляют надежд "захватить" наши острова
Очередную истерику по поводу Курильских островов вызвали тренировки наших серфингистов на этих российских территориях. Особо кровожадные японцы дошли до того, что предложили заселить акваторию у Курильской гряды акулами-людоедами.
Крайние меры интернет-пользователи из Японии предложили после публикации в местном издании материала, посвященного "секретной миссии" наших серфингистов. Конспиролог обратил внимание на спортивную активность россиян у принадлежащего нам острова Кунашир. По его мнению, любители серфинга своими действиями демонстрируют японцам, кто хозяин на северных островах.
Автор публикации в Daily Shincho также считает, что серфингисты тайно исследуют тихоокеанское побережье острова и составляют подробные карты местности.
Радикально настроенные японцы поддержали оригинальную мысль писателя и призвали японские власти отучить россиян пользоваться "серфингом в политических целях". По мнению самых жестоких, это можно сделать с помощью опасных морских хищников, пишет "ИноСМИ".
"Давайте заселим акваторию северных островов большими белыми акулами", – выступил с инициативой читатель издания.
Более сдержанные жители Японии предложили не столь радикальный вариант. По их мнению, каждый спортсмен, занимающийся на территории нашего острова, должен быть внесен в черный список Японии. Впредь его вместе с членами семьи нельзя пускать на земли этого государства.
К слову, недавно японцев напугали российские танки на Курилах. Некоторые верят, что наша страна может напасть на Хоккайдо.

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