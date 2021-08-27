Натравили собаку: литовские пограничники нашли "эффективный" способ борьбы с беженцами

Фото: Darius Mataitis via www.imago-im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

Несчастных людей вытеснили в Белоруссию

Представители просвещенной Европы продолжают шокировать мировое сообщество странными поступками. Выяснилось, что бравые силовики спустили собаку на перепуганных беженцев, пытавшихся найти убежище в Литве.



Такую шокирующую информацию сообщили представители пресс-центра белорусского погранкомитета. По данным ведомства, жертвами травли стали 17 беженцев. Этих людей под угрозой оскалившейся псины заставили укрыться на территории Белоруссии.

Считающие себя представителями цивилизованной части мира литовцы гнали несчастных иностранцев с помощью служебной собаки до самой границы с белорусским государством. Вопиющий инцидент зафиксировали на участке Лидского погранотряда.

Шокирующие кадры опубликованы на официальной странице ведомства в социальной сети "ВКонтакте". Натасканная псина явно была не против продемонстрировать беженцам европейское дружелюбие и гостеприимство. Овчарка громко лаяла и пыталась сорваться с поводка. Не остановило разгорячившихся литовцев и наличие среди иностранцев детей.

Позже несчастные рассказали, что просили предоставить им статус беженцев, однако людей припугнули расправой и выгнали.

Ранее стало известно, что поляки пытались насильно вытеснить в Белоруссию афганских беженцев. Польские правоохранители доставили к пограничной заставе Русаки большую группу мигрантов.