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Натовцы поприветствовали решение Шойгу вывести войска с юга России

22 апреля 2021, 23:35  •  36 • Политика
Сергей Шойгу. Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В блоке уверяют, что всеми руками за мир и спокойствие
В Североатлантическом альянсе отреагировали на решение руководителя главного российского военного ведомства Сергея Шойгу об отводе войск от южный границ нашей страны. Там объявили, что рады любому действию, которое направлено на снижение градуса напряженности вокруг Незалежной.
При этом в штаб-квартире НАТО заявили, что ничуть не удивлены таким решением с российской стороны. Мол, альянс был уверен, что Москва в ближайшее время поступит именно таким образом.
В блоке добавили, что в дальнейшем будут бдительно следить за действиями наших военных на приграничных с Незалежной территориях. Американцы также не преминули объявить, что России не следует концентрировать военную мощь у украинских рубежей, так как такие действия являются "неоправданными", пишет РИА "Новости".
Кроме того, в Североатлантическом альянсе объявили, что все еще ждут от России вывода мифических войск с территории Украины. При этом, где конкретно в Незалежной несут службу наши военнослужащие, не уточняется.
Решение вывести вооруженные силы с юга страны Шойгу объяснил тем, что наши военные справились с выполнением поставленных целей. Внезапная проверка боеготовности в ЮВО и ЗВО завершается.

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