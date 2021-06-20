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Натовский военачальник принёс извинения русским: "Вы были правы"

20 июня 2021, 14:00  •  649 • Политика
Об извинениях в адрес русских рассказали в программе "Военная приёмка", когда речь зашла о понтонных переправах, созданных в России и присвоенных многими странами мира. "Вы были правы", - сказал один из генералов НАТО, когда узнал истинную историю создания уникального оборудования.
Уникальная понтонная переправа для военных придумана русскими специалистами. Прелесть системы в том, что понтон расправляется сам, и военным нужно лишь закреплять блоки между собой. Раньше подобное было фантастикой. Понтонная переправа оказалась настолько удобной, что её… тут же украли конкуренты, о чём в эфире "Военной приёмки" старший научный сотрудник ЦНИИ ИВ им. Д.М. Карбышева Камиль Янбеков:
"Понтонно-мостовой парк (ПМП) продавался Советским Союзом во многие страны мира. В том числе в ГДР, там американцы и засняли фильм, как собирают мост. А затем спроектировали свой вариант и в 1974 году приняли его на снабжение, а затем продемонстрировали уже якобы свою разработку в Европе".
В конце концов дошло до того, что уже британцы обвинили русских, что это мы присвоили изобретение НАТО, продолжил ведущий программы Алексей Егоров, делая подводку к свидетельству следующего своего собеседника:
"Действительно, был такой случай в 90-е годы во время учений стран НАТО, - отметил представитель управления начальника инженерных войск ВС России Анатолий Храмов. - Также был приглашён наш начальник инженерных войск генерал-полковник Кузнецов. И увидев презентацию понтонно-мостового парка, он сказал, что это русское изобретение".
Генералу сообщили, что такого быть не может. Оппонировал один из натовских военачальников:
"Этот военачальник попросил дать ему время для проверки. А на следующее утро он публично принёс извинения. Сказал, мол, вы были правы, это, действительно, ваш парк", - закончил Храмов.

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