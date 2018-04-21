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Натовский сценарий массированного авиационного удара: точка невозврата
21 апреля 2018, 10:09 • 48 • Аналитика
Сегодня военные эксперты разных стран активно обсуждают темы киберпространства и гибридных войн. Казалось бы, традиционные методы ведения войны уходят в прошлое. Но это не так.
Растущая популярность «мягкой силы» не мешает НАТО отрабатывать на учениях тактику МРАУ – массированного ракетно-авиационного удара. Именно этим альянс будет заниматься следующие две недели. Поговорим о том, как и где это произойдет и зачем это нужно альянсу.
Что такое МРАУ и кто в нем участвует
Не прибегая к определениям из военно-энциклопедических словарей, поясню, что массированный ракетно-авиационный удар – это когда несколько сотен, а то и тысяч ракет обрушиваются на противника в короткие сроки.
Атакующая сторона наносит несколько таких ударов в самом начале военных действий. Цель – уничтожение важнейших вражеских объектов: аэродромов, средств ядерного нападения, пунктов радиолокационного обнаружения, управления и связи.
Тактика МРАУ, принятая в НАТО, подразумевает расположение привлекаемых сил и средств в несколько эшелонов.
Ракетный эшелон. Самый первый в проводимом ударе. Предназначен для максимального нанесения ущерба противнику в первые 30 минут нападения.
Включает в себя крылатые ракеты морского и воздушного базирования, тактические и оперативно-тактические баллистические ракеты, авиационные ракеты большой дальности, ложные радиолокационные цели.
Например, со стороны Балтики НАТО может задействовать в эшелоне до 75 различных типов ракет.
Эшелон подавления ПВО. Следующий после ракетного. Предназначен для огневого и радиоэлектронного поражения истребительной авиации противника и его средств противовоздушной обороны.
Состав эшелона сложнее предыдущего и состоит из четырех отдельных групп: расчистки воздушного пространства, постановки радиоэлектронных помех, группы огневого подавления ПВО и истребителей прикрытия.
В НАТО основу эшелона составляют самолеты F-15, -16, -18, EF2000 Typhoon, EA-6B Prowler, а также ряд гражданских самолетов, оснащенных подвесными комплексами радиоэлектронного подавления (РЭП). Вместе с тактической авиацией альянс может использовать армейскую: вертолеты UH-60 Black Hawk и АН-64 Apache.
Ударный эшелон. Заключительный компонент МРАУ. Предназначен для поражения объектов противника в глубине его обороны. Привлекается уже после того, как первые два эшелона расчистили дорогу.
Состоит из множества тактических групп, в которых могут находиться различные истребители или стратегические бомбардировщики B-52H, B-1B и B-2A с самолетами прикрытия.
Если в начале конфликта дело дошло до ударного эшелона, судьба обороняющейся стороны практически решена. В случае с НАТО ярким примером является Югославия.
Эшелон обеспечения. Находится как бы в стороне от перечисленных выше. Отвечает в первую очередь за информационное обеспечение проводимого удара и техническое обеспечение задействованных сил и средств.
В него входят самолеты-заправщики KC-135, KC-10, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3 AWACS, разведывательные самолеты и БЛА.
Важно, что через этот эшелон осуществляется управление всеми элементами МРАУ. В Европе за координацию действий натовской авиации отвечает Центр управления воздушными операциями в Германии.
Как НАТО удалось скрыть отработку удара от общественности
Репетиция МРАУ – не самая распиаренная тема военных учений альянса. В открытых годовых планах вы не найдете маневров, в описании которых значилась бы эта аббревиатура.
Хитрость в том, что отработка массированного удара проводится отдельно для каждого из его компонентов. В свою очередь, отлаживание действий каждого компонента маскируется под несколько разных военных учений, объединенных на самом деле единым замыслом.
В ближайшие две недели НАТО отрепетирует применение эшелона подавления ПВО. В общей структуре МРАУ, описанной выше, он играет ключевую роль.
Проводимое мероприятие замаскировано под три военных учения: Frisian Flag 2018, Ramstein Guard 5 18 и EART 2018. Для наглядности причинно-следственных связей остановимся на каждом из них отдельно.
Тренировка ударного звена. С 9 по 20 апреля под руководством Нидерландов пройдут главные военно-воздушные учения НАТО Frisian Flag 2018. На маневры привлекаются более 70-ти самолетов из шести стран альянса.
Задействованный авиационный парк представлен основными самолетами, приписанными при МРАУ к группам расчистки воздушного пространства и огневого подавления ПВО. Среди них 8 ед. EF2000 Typhoon, 12 ед. F-15 C/D, 7 ед. F/A-18, 16 ед. F-16AM/BM и другие летательные аппараты идентичного назначения.
Также на учениях примет участие гражданский самолет постановки радиоэлектронных помех DA-20. Он лишь немногим уступает своему военному коллеге EA-6B Prowler. Эти самолеты входят в группу радиоэлектронного подавления. Если упростить, то их первостепенной задачей является создание электромагнитного поля, которое прикроет ударные самолеты от радаров противника на этапе подлета к целям.
По официальной информации, следить за всем этим авиационным балом будут два самолета ДРЛО E-3 AWACS. Отмечу, что при массированном ударе именно «аваксы» отвечают за выстраивание эшелонов и передачу им указаний с Центра управления воздушными операциями в Германии.
Несмотря на все вышесказанное, пока рано утверждать, что в Голландии репетируют МРАУ: отсутствуют самолеты обеспечения и большее количество средств радиоэлектронного подавления.
Тренировка заправочной авиации. Как я уже пояснял в предыдущем параграфе, все эшелоны самолетов, участвующие в массированном ударе, обслуживаются эшелоном обеспечения.
В ходе Frisian Flag в Голландии пройдут еще одни учения – EART 2018. Их главной задачей является отработка вопросов дозаправки боевых самолетов в воздухе. Этим займутся пять самолетов-заправщиков из нескольких стран альянса. Тренироваться они будут на летательных аппаратах, задействованных в Frisian Flag. С обеспечением разобрались, осталось найти недостающие средства РЭП.
Отработка приемов радиоэлектронной борьбы. Финальным аккордом, позволяющим уже с уверенностью сказать о репетиции в Голландии элемента МРАУ, являются учения НАТО Ramstein Guard 5 18. Они также пройдут на территории этой страны, но с 12 по 22 апреля.
Информации об участниках маневров нет. По опыту прошлых лет известно, что на них привлекаются различные средства радиоэлектронной борьбы, в том числе авиационные. Руководит тренировочным процессом Центр управления воздушными операциями в Германии. Тот самый, который координирует МРАУ через самолеты ДРЛО E-3 AWACS.
Целью Ramstein Guard обычно заявляют подготовку интегрированной системы ПВО НАТО к действиям в условиях радиоэлектронного подавления. На самом деле в ходе этих маневров не только отрабатываются наступательные действия натовских сил РЭБ, но и проверяется их электромагнитная совместимость. В странах альянса до сих пор нет единства в рэбовских стандартах.
Таким образом, в Голландии у Ramstein Guard две цели: доукомплектовать за счет привлеченных средств группу радиоэлектронного подавления ПВО, созданную на учениях Frisian Flag; проверить, насколько самолеты из шести разных стран смогут выполнять задачи в условиях прикрытия их действий разношерстными системами РЭП.
Теперь все это свяжем. Рассказав о трех учениях, под которые НАТО маскирует в Голландии тренировку основного компонента МРАУ, подведу краткий итог. На учениях Frisian Flag осуществлен сбор групп расчистки воздушного пространства, огневого подавления ПВО и самолетов, координирующих МРАУ. На маневрах EART 2018 сконцентрированы силы обеспечения. Учения Ramstein Guard добавили в группу радиоэлектронного подавления недостающие элементы и вывели на арену ключевую фигуру – Центр управления воздушными операциями в Германии. Вот и все. Эшелон подавления ПВО, являющийся основным компонентом массированного авиационного удара НАТО, сформирован, руководящие органы готовы.
Почему НАТО продолжает репетировать конвенциальные методы нападения?
В феврале этого года США опубликовали новую ядерную доктрину государства. Основным нововведением является готовность Госдепа применить ядерное оружие в случае не только ядерного нападения на страну, но и атаки обычным вооружением. Под последнюю категорию среди прочего попадают хакерские атаки.
Из-за сильного влияния Вашингтона в НАТО нововведение в среднесрочной перспективе может распространится на союзников США по альянсу. Недаром министр иностранных дел России С. Лавров заявлял, что «американские военные активно готовят коллег к применению тактического ядерного оружия против Москвы».
Согласно натовским военным концепциям, подобные средства поражения планируется применять в ходе нанесения по противнику МРАУ. Необходимость репетиции его элементов очевидна.
С учетом возможного проецирования тезисов американской доктрины на союзников сценарий массированного удара может быть следующим: Запад инсценирует хакерскую атаку на одну из стран НАТО, граничащую с Россией, и пересечет точку невозврата. Благо опыт замены действительного на желаемое у зарубежных партнеров имеется.
Конечно, завтра никто не собирается наносить МРАУ по России. Но сегодняшняя реальность такова, что Североатлантический альянс не может отложить этот план в долгий ящик. Поэтому на описанных в статье учениях будут планомерно отрабатываться действия эшелона подавления ПВО. Совсем забыл сказать о направленности этих маневров: проводятся они в акватории Северного моря, недалеко от Балтики…
Автор: Валерий Денбург
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