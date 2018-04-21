Натовский сценарий массированного авиационного удара: точка невозврата • 48 • Аналитика



Растущая популярность «мягкой силы» не мешает НАТО отрабатывать на учениях тактику МРАУ – массированного ракетно-авиационного удара. Именно этим альянс будет заниматься следующие две недели. Поговорим о том, как и где это произойдет и зачем это нужно альянсу.









Что такое МРАУ и кто в нем участвует



Не прибегая к определениям из военно-энциклопедических словарей, поясню, что массированный ракетно-авиационный удар – это когда несколько сотен, а то и тысяч ракет обрушиваются на противника в короткие сроки.



Атакующая сторона наносит несколько таких ударов в самом начале военных действий. Цель – уничтожение важнейших вражеских объектов: аэродромов, средств ядерного нападения, пунктов радиолокационного обнаружения, управления и связи.



Тактика МРАУ, принятая в НАТО, подразумевает расположение привлекаемых сил и средств в несколько эшелонов.



Ракетный эшелон. Самый первый в проводимом ударе. Предназначен для максимального нанесения ущерба противнику в первые 30 минут нападения.



Включает в себя крылатые ракеты морского и воздушного базирования, тактические и оперативно-тактические баллистические ракеты, авиационные ракеты большой дальности, ложные радиолокационные цели.



Например, со стороны Балтики НАТО может задействовать в эшелоне до 75 различных типов ракет.



Эшелон подавления ПВО. Следующий после ракетного. Предназначен для огневого и радиоэлектронного поражения истребительной авиации противника и его средств противовоздушной обороны.



Состав эшелона сложнее предыдущего и состоит из четырех отдельных групп: расчистки воздушного пространства, постановки радиоэлектронных помех, группы огневого подавления ПВО и истребителей прикрытия.



В НАТО основу эшелона составляют самолеты F-15, -16, -18, EF2000 Typhoon, EA-6B Prowler, а также ряд гражданских самолетов, оснащенных подвесными комплексами радиоэлектронного подавления (РЭП). Вместе с тактической авиацией альянс может использовать армейскую: вертолеты UH-60 Black Hawk и АН-64 Apache.



Ударный эшелон. Заключительный компонент МРАУ. Предназначен для поражения объектов противника в глубине его обороны. Привлекается уже после того, как первые два эшелона расчистили дорогу.



Состоит из множества тактических групп, в которых могут находиться различные истребители или стратегические бомбардировщики B-52H, B-1B и B-2A с самолетами прикрытия.



Если в начале конфликта дело дошло до ударного эшелона, судьба обороняющейся стороны практически решена. В случае с НАТО ярким примером является Югославия.



Эшелон обеспечения. Находится как бы в стороне от перечисленных выше. Отвечает в первую очередь за информационное обеспечение проводимого удара и техническое обеспечение задействованных сил и средств.



В него входят самолеты-заправщики KC-135, KC-10, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3 AWACS, разведывательные самолеты и БЛА.



Важно, что через этот эшелон осуществляется управление всеми элементами МРАУ. В Европе за координацию действий натовской авиации отвечает Центр управления воздушными операциями в Германии.



Как НАТО удалось скрыть отработку удара от общественности



Репетиция МРАУ – не самая распиаренная тема военных учений альянса. В открытых годовых планах вы не найдете маневров, в описании которых значилась бы эта аббревиатура.



Хитрость в том, что отработка массированного удара проводится отдельно для каждого из его компонентов. В свою очередь, отлаживание действий каждого компонента маскируется под несколько разных военных учений, объединенных на самом деле единым замыслом. Странная база Кэмп-Бондстил в Косово



В ближайшие две недели НАТО отрепетирует применение эшелона подавления ПВО. В общей структуре МРАУ, описанной выше, он играет ключевую роль.



Проводимое мероприятие замаскировано под три военных учения: Frisian Flag 2018, Ramstein Guard 5 18 и EART 2018. Для наглядности причинно-следственных связей остановимся на каждом из них отдельно.



Тренировка ударного звена. С 9 по 20 апреля под руководством Нидерландов пройдут главные военно-воздушные учения НАТО Frisian Flag 2018. На маневры привлекаются более 70-ти самолетов из шести стран альянса.



Задействованный авиационный парк представлен основными самолетами, приписанными при МРАУ к группам расчистки воздушного пространства и огневого подавления ПВО. Среди них 8 ед. EF2000 Typhoon, 12 ед. F-15 C/D, 7 ед. F/A-18, 16 ед. F-16AM/BM и другие летательные аппараты идентичного назначения.



Также на учениях примет участие гражданский самолет постановки радиоэлектронных помех DA-20. Он лишь немногим уступает своему военному коллеге EA-6B Prowler. Эти самолеты входят в группу радиоэлектронного подавления. Если упростить, то их первостепенной задачей является создание электромагнитного поля, которое прикроет ударные самолеты от радаров противника на этапе подлета к целям.



По официальной информации, следить за всем этим авиационным балом будут два самолета ДРЛО E-3 AWACS. Отмечу, что при массированном ударе именно «аваксы» отвечают за выстраивание эшелонов и передачу им указаний с Центра управления воздушными операциями в Германии.



Несмотря на все вышесказанное, пока рано утверждать, что в Голландии репетируют МРАУ: отсутствуют самолеты обеспечения и большее количество средств радиоэлектронного подавления.



Тренировка заправочной авиации. Как я уже пояснял в предыдущем параграфе, все эшелоны самолетов, участвующие в массированном ударе, обслуживаются эшелоном обеспечения.



В ходе Frisian Flag в Голландии пройдут еще одни учения – EART 2018. Их главной задачей является отработка вопросов дозаправки боевых самолетов в воздухе. Этим займутся пять самолетов-заправщиков из нескольких стран альянса. Тренироваться они будут на летательных аппаратах, задействованных в Frisian Flag. С обеспечением разобрались, осталось найти недостающие средства РЭП. США прощаются, но не уходят



Отработка приемов радиоэлектронной борьбы. Финальным аккордом, позволяющим уже с уверенностью сказать о репетиции в Голландии элемента МРАУ, являются учения НАТО Ramstein Guard 5 18. Они также пройдут на территории этой страны, но с 12 по 22 апреля.



Информации об участниках маневров нет. По опыту прошлых лет известно, что на них привлекаются различные средства радиоэлектронной борьбы, в том числе авиационные. Руководит тренировочным процессом Центр управления воздушными операциями в Германии. Тот самый, который координирует МРАУ через самолеты ДРЛО E-3 AWACS.



Целью Ramstein Guard обычно заявляют подготовку интегрированной системы ПВО НАТО к действиям в условиях радиоэлектронного подавления. На самом деле в ходе этих маневров не только отрабатываются наступательные действия натовских сил РЭБ, но и проверяется их электромагнитная совместимость. В странах альянса до сих пор нет единства в рэбовских стандартах.



Таким образом, в Голландии у Ramstein Guard две цели: доукомплектовать за счет привлеченных средств группу радиоэлектронного подавления ПВО, созданную на учениях Frisian Flag; проверить, насколько самолеты из шести разных стран смогут выполнять задачи в условиях прикрытия их действий разношерстными системами РЭП.



Теперь все это свяжем. Рассказав о трех учениях, под которые НАТО маскирует в Голландии тренировку основного компонента МРАУ, подведу краткий итог. На учениях Frisian Flag осуществлен сбор групп расчистки воздушного пространства, огневого подавления ПВО и самолетов, координирующих МРАУ. На маневрах EART 2018 сконцентрированы силы обеспечения. Учения Ramstein Guard добавили в группу радиоэлектронного подавления недостающие элементы и вывели на арену ключевую фигуру – Центр управления воздушными операциями в Германии. Вот и все. Эшелон подавления ПВО, являющийся основным компонентом массированного авиационного удара НАТО, сформирован, руководящие органы готовы. Первой американской государственной лжи стукнуло 120 лет



Почему НАТО продолжает репетировать конвенциальные методы нападения?



В феврале этого года США опубликовали новую ядерную доктрину государства. Основным нововведением является готовность Госдепа применить ядерное оружие в случае не только ядерного нападения на страну, но и атаки обычным вооружением. Под последнюю категорию среди прочего попадают хакерские атаки.



Из-за сильного влияния Вашингтона в НАТО нововведение в среднесрочной перспективе может распространится на союзников США по альянсу. Недаром министр иностранных дел России С. Лавров заявлял, что «американские военные активно готовят коллег к применению тактического ядерного оружия против Москвы».



Согласно натовским военным концепциям, подобные средства поражения планируется применять в ходе нанесения по противнику МРАУ. Необходимость репетиции его элементов очевидна.



С учетом возможного проецирования тезисов американской доктрины на союзников сценарий массированного удара может быть следующим: Запад инсценирует хакерскую атаку на одну из стран НАТО, граничащую с Россией, и пересечет точку невозврата. Благо опыт замены действительного на желаемое у зарубежных партнеров имеется.



Конечно, завтра никто не собирается наносить МРАУ по России. Но сегодняшняя реальность такова, что Североатлантический альянс не может отложить этот план в долгий ящик. Поэтому на описанных в статье учениях будут планомерно отрабатываться действия эшелона подавления ПВО. Совсем забыл сказать о направленности этих маневров: проводятся они в акватории Северного моря, недалеко от Балтики… Сегодня военные эксперты разных стран активно обсуждают темы киберпространства и гибридных войн. Казалось бы, традиционные методы ведения войны уходят в прошлое. Но это не так.Растущая популярность «мягкой силы» не мешает НАТО отрабатывать на учениях тактику МРАУ – массированного ракетно-авиационного удара. Именно этим альянс будет заниматься следующие две недели. Поговорим о том, как и где это произойдет и зачем это нужно альянсу.Не прибегая к определениям из военно-энциклопедических словарей, поясню, что массированный ракетно-авиационный удар – это когда несколько сотен, а то и тысяч ракет обрушиваются на противника в короткие сроки.Атакующая сторона наносит несколько таких ударов в самом начале военных действий. Цель – уничтожение важнейших вражеских объектов: аэродромов, средств ядерного нападения, пунктов радиолокационного обнаружения, управления и связи.Тактика МРАУ, принятая в НАТО, подразумевает расположение привлекаемых сил и средств в несколько эшелонов.Самый первый в проводимом ударе. Предназначен для максимального нанесения ущерба противнику в первые 30 минут нападения.Включает в себя крылатые ракеты морского и воздушного базирования, тактические и оперативно-тактические баллистические ракеты, авиационные ракеты большой дальности, ложные радиолокационные цели.Например, со стороны Балтики НАТО может задействовать в эшелоне до 75 различных типов ракет.Следующий после ракетного. Предназначен для огневого и радиоэлектронного поражения истребительной авиации противника и его средств противовоздушной обороны.Состав эшелона сложнее предыдущего и состоит из четырех отдельных групп: расчистки воздушного пространства, постановки радиоэлектронных помех, группы огневого подавления ПВО и истребителей прикрытия.В НАТО основу эшелона составляют самолеты F-15, -16, -18, EF2000 Typhoon, EA-6B Prowler, а также ряд гражданских самолетов, оснащенных подвесными комплексами радиоэлектронного подавления (РЭП). Вместе с тактической авиацией альянс может использовать армейскую: вертолеты UH-60 Black Hawk и АН-64 Apache.Заключительный компонент МРАУ. Предназначен для поражения объектов противника в глубине его обороны. Привлекается уже после того, как первые два эшелона расчистили дорогу.Состоит из множества тактических групп, в которых могут находиться различные истребители или стратегические бомбардировщики B-52H, B-1B и B-2A с самолетами прикрытия.Если в начале конфликта дело дошло до ударного эшелона, судьба обороняющейся стороны практически решена. В случае с НАТО ярким примером является Югославия.Находится как бы в стороне от перечисленных выше. Отвечает в первую очередь за информационное обеспечение проводимого удара и техническое обеспечение задействованных сил и средств.В него входят самолеты-заправщики KC-135, KC-10, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3 AWACS, разведывательные самолеты и БЛА.Важно, что через этот эшелон осуществляется управление всеми элементами МРАУ. В Европе за координацию действий натовской авиации отвечает Центр управления воздушными операциями в Германии.Репетиция МРАУ – не самая распиаренная тема военных учений альянса. В открытых годовых планах вы не найдете маневров, в описании которых значилась бы эта аббревиатура.Хитрость в том, что отработка массированного удара проводится отдельно для каждого из его компонентов. В свою очередь, отлаживание действий каждого компонента маскируется под несколько разных военных учений, объединенных на самом деле единым замыслом.В ближайшие две недели НАТО отрепетирует применение эшелона подавления ПВО. В общей структуре МРАУ, описанной выше, он играет ключевую роль.Проводимое мероприятие замаскировано под три военных учения: Frisian Flag 2018, Ramstein Guard 5 18 и EART 2018. Для наглядности причинно-следственных связей остановимся на каждом из них отдельно.С 9 по 20 апреля под руководством Нидерландов пройдут главные военно-воздушные учения НАТО Frisian Flag 2018. На маневры привлекаются более 70-ти самолетов из шести стран альянса.Задействованный авиационный парк представлен основными самолетами, приписанными при МРАУ к группам расчистки воздушного пространства и огневого подавления ПВО. Среди них 8 ед. EF2000 Typhoon, 12 ед. F-15 C/D, 7 ед. F/A-18, 16 ед. F-16AM/BM и другие летательные аппараты идентичного назначения.Также на учениях примет участие гражданский самолет постановки радиоэлектронных помех DA-20. Он лишь немногим уступает своему военному коллеге EA-6B Prowler. Эти самолеты входят в группу радиоэлектронного подавления. Если упростить, то их первостепенной задачей является создание электромагнитного поля, которое прикроет ударные самолеты от радаров противника на этапе подлета к целям.По официальной информации, следить за всем этим авиационным балом будут два самолета ДРЛО E-3 AWACS. Отмечу, что при массированном ударе именно «аваксы» отвечают за выстраивание эшелонов и передачу им указаний с Центра управления воздушными операциями в Германии.Несмотря на все вышесказанное, пока рано утверждать, что в Голландии репетируют МРАУ: отсутствуют самолеты обеспечения и большее количество средств радиоэлектронного подавления.Как я уже пояснял в предыдущем параграфе, все эшелоны самолетов, участвующие в массированном ударе, обслуживаются эшелоном обеспечения.В ходе Frisian Flag в Голландии пройдут еще одни учения – EART 2018. Их главной задачей является отработка вопросов дозаправки боевых самолетов в воздухе. Этим займутся пять самолетов-заправщиков из нескольких стран альянса. Тренироваться они будут на летательных аппаратах, задействованных в Frisian Flag. С обеспечением разобрались, осталось найти недостающие средства РЭП.Финальным аккордом, позволяющим уже с уверенностью сказать о репетиции в Голландии элемента МРАУ, являются учения НАТО Ramstein Guard 5 18. Они также пройдут на территории этой страны, но с 12 по 22 апреля.Информации об участниках маневров нет. По опыту прошлых лет известно, что на них привлекаются различные средства радиоэлектронной борьбы, в том числе авиационные. Руководит тренировочным процессом Центр управления воздушными операциями в Германии. Тот самый, который координирует МРАУ через самолеты ДРЛО E-3 AWACS.Целью Ramstein Guard обычно заявляют подготовку интегрированной системы ПВО НАТО к действиям в условиях радиоэлектронного подавления. На самом деле в ходе этих маневров не только отрабатываются наступательные действия натовских сил РЭБ, но и проверяется их электромагнитная совместимость. В странах альянса до сих пор нет единства в рэбовских стандартах.Таким образом, в Голландии у Ramstein Guard две цели: доукомплектовать за счет привлеченных средств группу радиоэлектронного подавления ПВО, созданную на учениях Frisian Flag; проверить, насколько самолеты из шести разных стран смогут выполнять задачи в условиях прикрытия их действий разношерстными системами РЭП.Рассказав о трех учениях, под которые НАТО маскирует в Голландии тренировку основного компонента МРАУ, подведу краткий итог. На учениях Frisian Flag осуществлен сбор групп расчистки воздушного пространства, огневого подавления ПВО и самолетов, координирующих МРАУ. На маневрах EART 2018 сконцентрированы силы обеспечения. Учения Ramstein Guard добавили в группу радиоэлектронного подавления недостающие элементы и вывели на арену ключевую фигуру – Центр управления воздушными операциями в Германии. Вот и все. Эшелон подавления ПВО, являющийся основным компонентом массированного авиационного удара НАТО, сформирован, руководящие органы готовы.В феврале этого года США опубликовали новую ядерную доктрину государства. Основным нововведением является готовность Госдепа применить ядерное оружие в случае не только ядерного нападения на страну, но и атаки обычным вооружением. Под последнюю категорию среди прочего попадают хакерские атаки.Из-за сильного влияния Вашингтона в НАТО нововведение в среднесрочной перспективе может распространится на союзников США по альянсу. Недаром министр иностранных дел России С. Лавров заявлял, что «американские военные активно готовят коллег к применению тактического ядерного оружия против Москвы».Согласно натовским военным концепциям, подобные средства поражения планируется применять в ходе нанесения по противнику МРАУ. Необходимость репетиции его элементов очевидна.С учетом возможного проецирования тезисов американской доктрины на союзников сценарий массированного удара может быть следующим: Запад инсценирует хакерскую атаку на одну из стран НАТО, граничащую с Россией, и пересечет точку невозврата. Благо опыт замены действительного на желаемое у зарубежных партнеров имеется.Конечно, завтра никто не собирается наносить МРАУ по России. Но сегодняшняя реальность такова, что Североатлантический альянс не может отложить этот план в долгий ящик. Поэтому на описанных в статье учениях будут планомерно отрабатываться действия эшелона подавления ПВО. Совсем забыл сказать о направленности этих маневров: проводятся они в акватории Северного моря, недалеко от Балтики… Автор: Валерий Денбург Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 48 Источник Похожие новости Странная база Кэмп-Бондстил в Косово Сирия в глобальном контексте: условия для «идеального шторма»? 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