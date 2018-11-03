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«Натовский стандарт родом из СССР»: Украинцы посмеялись над видео учений возле Крыма

03 ноября 2018, 02:54  •  34 • В мире
Украинские вооруженные силы с 1 по 4 ноября проводят учения в Херсонской области недалеко от Крыма.
Подразделения ПВО, а также зенитно-ракетные украинские войска проводят учения в Херсонской области рядом с Крымом. Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов, целью маневров является отработка системы ПВО.
Он отметил, что военные учения на испытательном полигоне Ягорлык также станут способом для поиска путей модернизации украинских ЗРК, сообщает РИА ФАН.
Впрочем, Киев заявляет, что уже использует модернизированные, а не советские образцы вооружения.
Однако заявления военных украинцы воспринимают с сарказмом: в ряде хвалебных комментариев есть и те, кто возмущается, почему старые модели вооружения выдают под новой личиной.
«Яркие, новейшие С-125, принятые на вооружение только в 1961 году», «Модернизированы покрасом в кошерные цвета?» - изумляются граждане.
Кто-то шутливо отмечает сказанную одним из военных фразу о применяемых «натовских стандартах».
«Особенно мне понравилась фраза, сказанная с придыханием, "натовский стандарт" - это про линии визира в виде креста. .... да и няшки всякие прикольненькие, не беда, что 50-60 летние, зато модернизированные свежеокрашенные», - говорится в комментарии пользователя YouТube (орфография автора сохранена).

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