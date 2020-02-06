Натовский «кулак» и российские возможности на Чёрном море • 105 • Аналитика

Не за горами весна, а с ней резкое усиление активности НАТО и его сателлитов в акватории Черного моря. Начнутся очередные учения, вроде Sea Shield и Sea Breeze, являющиеся, по сути дела, ничем иным, как отработкой действий по нападению на базы Черноморского флота России, а заодно и моментами для разного рода провокаций против наших моряков, проверки на прочность их боеготовности и нервной системы. Но что будет, если вдруг какая-либо из этих провокаций перерастет в нечто большее? Каково соотношение сил сторон и их шансы на успех?



Не вдаваясь в детали и подробности относительно численных составов различных военно-морских группировок в Черноморской акватории, попытаемся сосредоточиться на, так сказать, глобальных моментах. Прежде всего, тут стоит отметить, что за последние несколько лет Черноморский флот претерпел существенные и, можно сказать, стремительные изменения к лучшему. В его состав поступили новые военные корабли, значительно усилен потенциал береговой обороны, существенно увеличена мощь авиационной составляющей. Тем не менее, стоит помнить, что значительная часть кораблей ЧФ построена еще до 1991 года и статус его честнее всего будет определить, как прибрежный. Отстоять наши берега он, скорее всего, сумеет однозначно, но вот насчет завоевания полного господства в акватории – тут уже могут быть вопросы.







Обратимся, впрочем, к силам наших противников. К таковым по состоянию на сегодня однозначно следует, увы, причислить Украину и Грузию. К счастью, собственными достойными внимания флотами эти страны не располагают, однако в случае конфликта силы Североатлантического альянса смогут опираться на их порты и прибрежную инфраструктуру. Опять же, не бог весть что, но все равно неприятно. В случае с Украиной не следует совсем уже сбрасывать со счетов и какое-то количество приписанной к тамошним ВМС авиации, которая, если дать ей шанс, может создать определенные проблемы.



Военным кораблям основных по боеспособности стран НАТО (за исключением Турции) необходимо будет в Черное море, прежде всего, попасть.



Допустим, что это им удалось. Что собой может представлять подобная группировка, натовский "кулак" на Чёрном море? Можно попытаться представить на примере проходивших в прошлом году учений Sea Shield -2019. Тогда Черноморские воды пенили фрегаты HNLMS Evertsen (Нидерланды), TCG Yildirim (Турция), BGS DRAZKI (Болгария) и ROS Regele Ferdinand (Румыния), FHH333 «Торонто» королевских ВМС Канады и F81 «Санта Мария» ВМС Испании. Позднее к ним присоединился и ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Ross DDG71, который имеет на вооружении 90 ракет «Томагавк». Внушительно. Тем не менее, называть это все некоей «непобедимой армадой» не будем.



Что интересно, потенциальный военный конфликт на Черном море таит в себе очень серьезную «переменную» в виде наибольшего флота страны-члена НАТО, имеющей к нему быстрый и беспрепятственный доступ. Речь, естественно, о Турции. Тамошние ВМС стоит воспринимать более чем всерьез – 16 фрегатов, 8 корветов, 13 дизельных подлодок. Тут есть, над чем задуматься.



И очень многое будет зависеть от того, займет ли Анкара нейтралитет или выступит на чьей-то стороне. В принципе, в первом случае согласно конвенции Монтрё турки вообще могут перекрыть Босфор и Дарданеллы, тем самым предотвратив боевые действия в акватории. Другой вопрос – захотят ли?



Резко обострившиеся в последнее время отношения между Анкарой и Москвой особого повода для оптимизма не дают. Но обострение ли это, или всё же взаимная попытка пойти на определённый обмен в собственных интересах - с повышением ставок?



В любом случае на берег Крыма или других участков Черноморского побережья России вступить "демократизатору" будет очень сложно.



Наши возможности: береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», «Калибры», которыми вооружены корабли ЧФ, как надводные, так и подводные, фронтовые бомбардировщики Су-24, средства истребительной авиации ВМФ РФ – одного этого вполне хватит для того, чтобы сбить наступательный запал любого агрессора. Впрочем, это ведь далеко не все, что может ожидать непрошенных гостей в Чёрном море, пытающихся испробовать на прочность российский берег...



Хочется верить, что Черное море не превратится снова в театр военных действий. Однако, базирующийся там флот и его базы однозначно нуждаются в дальнейшем укреплении. Не за горами весна, а с ней резкое усиление активности НАТО и его сателлитов в акватории Черного моря. Начнутся очередные учения, вроде Sea Shield и Sea Breeze, являющиеся, по сути дела, ничем иным, как отработкой действий по нападению на базы Черноморского флота России, а заодно и моментами для разного рода провокаций против наших моряков, проверки на прочность их боеготовности и нервной системы. Но что будет, если вдруг какая-либо из этих провокаций перерастет в нечто большее? Каково соотношение сил сторон и их шансы на успех?Не вдаваясь в детали и подробности относительно численных составов различных военно-морских группировок в Черноморской акватории, попытаемся сосредоточиться на, так сказать, глобальных моментах. Прежде всего, тут стоит отметить, что за последние несколько лет Черноморский флот претерпел существенные и, можно сказать, стремительные изменения к лучшему. В его состав поступили новые военные корабли, значительно усилен потенциал береговой обороны, существенно увеличена мощь авиационной составляющей. Тем не менее, стоит помнить, что значительная часть кораблей ЧФ построена еще до 1991 года и статус его честнее всего будет определить, как прибрежный. Отстоять наши берега он, скорее всего, сумеет однозначно, но вот насчет завоевания полного господства в акватории – тут уже могут быть вопросы.Обратимся, впрочем, к силам наших противников. К таковым по состоянию на сегодня однозначно следует, увы, причислить Украину и Грузию. К счастью, собственными достойными внимания флотами эти страны не располагают, однако в случае конфликта силы Североатлантического альянса смогут опираться на их порты и прибрежную инфраструктуру. Опять же, не бог весть что, но все равно неприятно. В случае с Украиной не следует совсем уже сбрасывать со счетов и какое-то количество приписанной к тамошним ВМС авиации, которая, если дать ей шанс, может создать определенные проблемы.Военным кораблям основных по боеспособности стран НАТО (за исключением Турции) необходимо будет в Черное море, прежде всего, попасть.Допустим, что это им удалось. Что собой может представлять подобная группировка, натовский "кулак" на Чёрном море? Можно попытаться представить на примере проходивших в прошлом году учений Sea Shield -2019. Тогда Черноморские воды пенили фрегаты HNLMS Evertsen (Нидерланды), TCG Yildirim (Турция), BGS DRAZKI (Болгария) и ROS Regele Ferdinand (Румыния), FHH333 «Торонто» королевских ВМС Канады и F81 «Санта Мария» ВМС Испании. Позднее к ним присоединился и ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Ross DDG71, который имеет на вооружении 90 ракет «Томагавк». Внушительно. Тем не менее, называть это все некоей «непобедимой армадой» не будем.Что интересно, потенциальный военный конфликт на Черном море таит в себе очень серьезную «переменную» в виде наибольшего флота страны-члена НАТО, имеющей к нему быстрый и беспрепятственный доступ. Речь, естественно, о Турции. Тамошние ВМС стоит воспринимать более чем всерьез – 16 фрегатов, 8 корветов, 13 дизельных подлодок. Тут есть, над чем задуматься.И очень многое будет зависеть от того, займет ли Анкара нейтралитет или выступит на чьей-то стороне. В принципе, в первом случае согласно конвенции Монтрё турки вообще могут перекрыть Босфор и Дарданеллы, тем самым предотвратив боевые действия в акватории. Другой вопрос – захотят ли?Резко обострившиеся в последнее время отношения между Анкарой и Москвой особого повода для оптимизма не дают. Но обострение ли это, или всё же взаимная попытка пойти на определённый обмен в собственных интересах - с повышением ставок?В любом случае на берег Крыма или других участков Черноморского побережья России вступить "демократизатору" будет очень сложно.Наши возможности: береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», «Калибры», которыми вооружены корабли ЧФ, как надводные, так и подводные, фронтовые бомбардировщики Су-24, средства истребительной авиации ВМФ РФ – одного этого вполне хватит для того, чтобы сбить наступательный запал любого агрессора. Впрочем, это ведь далеко не все, что может ожидать непрошенных гостей в Чёрном море, пытающихся испробовать на прочность российский берег...Хочется верить, что Черное море не превратится снова в театр военных действий. Однако, базирующийся там флот и его базы однозначно нуждаются в дальнейшем укреплении. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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