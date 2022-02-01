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Натовский комплот разваливается: Украину защищать не хотят

01 февраля 2022, 00:35  •  126 • Политика
Единство блока НАТО в его противостоянии России по "украинскому вопросу" начало сыпаться. Несколько европейских стран уже открыто, другие исподволь - через экспертов и обсуждения парламентариев - начали "отыгрывать назад" от жёсткого противостояния Москве. Желание "наказать Путина", защитить "свободу Украины" незаметно истаивает по мере приближения к реальной большой войне в Европе.
"На новенького" выступили чехи. Вопреки официальной - пока ещё достаточно воинственной - риторике Праги эксперт в области безопасности из Чехии Давид Богбот озвучил чешскому парламентскому изданию Parlamentní listy совершенно иную точку зрения.
Мы не должны забывать, что Россия стояла бы на стороне справедливости. Я поясню. В том, что говорит (президент России Владимир) Путин об Украине, то есть о том, что её членство в НАТО - стратегический риск для России, есть логика. Но ни НАТО, ни Соединённым Штатам Украина не поможет укрепить их безопасность ни на американских, ни на европейских границах, - признаёт Богбот. Он советует руководителям блока отказаться от идеи членства в нём Киева, чтобы не допустить военного конфликта, способного перерасти в мировую войну.
Эксперт считает, что нынешнему обострению способствовал тот факт, что Запад долго не рассматривал Россию как сильного соперника. А ныне, подчеркнул Богбот, российская армия не отстаёт от НАТО по вооружению, но при этом подготовлена намного лучше. Поэтому для Североатлантического альянса столкновение с ней не будет похоже на операции в Афганистане или Югославии.
"Первый русский" уже сообщал, что ранее Венгрия сочла нецелесообразным размещение у себя дополнительных сил НАТО.
Комментируя возможность размещения НАТО дополнительных сил (до тысячи человек) на территориях Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии, глава Минобороны Венгрии сказал: "В текущей ситуации у нас нет необходимости полагаться на иностранные вооружённые силы и подразделения".
Министр обороны Венгрии Тибор Бенкё не преминул напомнить, что Украина притесняет венгров, живущих в Закарпатье, ведя себя с ними "непозволительно". Исходя из этого, правительство Венгрии пришло к выводу, что Украина не готова к вступлению в НАТО.
Ранее от американской методички отклонилась Хорватия, чей президент Зоран Миланович дал понять, что не желает воевать за Украину. Он заявил, что глава правительства Андрей Пленкович ведёт себя как "украинский агент". Хорватский президент отказался считать себя "врагом Украины" или "другом России", подчеркнув, что на Украине прославляют людей, которые во время Второй мировой войны убивали евреев и поляков. Кроме того, по словам Милановича, на Украине "есть проблема с сепаратистами", с которыми Киеву следует продолжать переговоры."С ними нужно разговаривать, а не вступать в конфронтацию с ядерной державой. Кто бы их ни поощрял, это шарлатаны, а их в Евросоюзе много", - заключил глава Хорватии. За это Милановича внесли в базу "Миротворца" как "антиукраинского пропагандиста". А в Министерство иностранных дел Украины пригласили посла Хорватии Аницу Джамич для объяснений.
Итак, ещё ничего не началось, а мы видим, что хвалёное "единство НАТО" в отношении "агрессивной России" трещит по швам. Да, пока из обоймы выпадают лишь "младоевропейцы", не желающие быть втянутыми в горячий конфликт с Россией в Донбассе, если Украина попытается его "зачистить" при понукании её к этой авантюре со стороны США и их ближайших "нукеров".
Чехия и Венгрия (помимо Польши) окажутся в непосредственной близости от театра военных действий. Хорватия - тоже недалеко. И всё большее число политиков там, не говоря уже о простых людях, начинают понимать, что дело пахнет керосином. И им совсем не "светит", что называется, попасть под раздачу. А в большой драке это бывает и с теми, кто жмётся с краю. Со временем это осознают и "большие" европейцы - типа Германии и Франции. И даже "гоноровые" пока и буйно-"антимоскальские" поляки - им-то перепадёт в первую очередь! Только при нынешнем уровне взвинчивания страстей, ей-Богу, им стоит поспешить ретироваться из этой чужой игры. А то будет как предупреждал казачков в романе "Поднятая целина" есаул Половцев : "Всхомянетесь вы, да поздно будет".

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