Натовские инструкторы успешно избавляют ВСУ от советской традиции побеждать

Канада недавно дала добро на поставку оружия на Украину, а США готовы последовать её примеру. Однако не все знают, что военные специалисты этих двух стран уже не первый год занимаются подготовкой офицеров украинской армии, пишет французская газета Le Figaro.

Стефан Сиоан (Stéphane Siohan), журналист Le Figaro, побывал на Яворивском полигоне, что на Львовщине, где пообщался с украинскими солдатами и западными инструкторами, чтобы выяснить, как меняются ВСУ под руководством Запада.

Журналист описывает, как проходят учения на полигоне, где построены дома, «странным образом напоминающие дома Донбасса», то есть «декорации» имитируют регион Украины, где придётся воевать украинским офицерам, учат при этом захватывать дома, а не вражеские окопы и военные объекты.

Командует учениями старший сержант 45-й пехотной бригады Национальной гвардии штата Оклахома Джефф Леггетт, который после занятий удаляется вместе с другими инструкторами в Международный центр миротворчества и безопасности, расположенный в украинском городке Яворов. Это единственная украинская военная база, открытая для сил НАТО не только в период учений «Быстрый трезубец» (Rapid Trident), но и в течение всего года – в рамках программы, которая призвана кардинально изменить подготовку украинской армии.

Как отмечает Le Figaro, многие украинские военные, которых обучают натовские инструкторы, прошли войну в Донбассе и имеют боевой опыт.

Сегодня военная база в Яворове стала местом постоянной дислокации 200 американских и 250 канадских солдат, у которых есть собственная территория, столовая, спортзал и жилые помещения. В этом году здесь также присутствуют литовцы, а иногда в центр приезжают представители училищ из Сандхерста и Сен-Сира, пишет Стефан Сиоан.

Майор Джефф Дей, заместитель командира 2-й механизированной бригады Канады, рассказал журналисту, что украинцы ещё в 2015 году обратились за помощью к Западу, и Канада отозвалась первой. «Сейчас уже пятая ротация: всего здесь побывали 1000 канадских солдат. Нам было поручено разработать программу подготовки младшего командного состава», – говорит он.

И военные Канады программу разработали, причём достаточно обширную. В неё входят тактические занятия, артиллерийская подготовка, применение бронетехники, подготовка военной полиции, логистика, медицинская помощь.

Канадский сержант Рауль Захара жалуется на младший командный состав: «По русской традиции все решения принимаются наверху большой группой офицеров, тогда как мы в Канаде ценим личную инициативу на более низком уровне, на месте событий. Украинцам нужно любой ценой сформировать эффективный сержантский корпус. В этом плане они будут не готовы вступить в НАТО ещё 10-15 лет».

Пообщался журналист и с украинскими военными. 22-летний Олег, солдат 92-й бригады ВСУ, очень тепло отзывается о канадских инструкторах, впрочем, как-то очень уж своеобразно. «Канадцы – прекрасные парни, – говорит он. – Их бронежилеты втрое легче наших, а едят они намного лучше нас».

А лейтенант Виталий Ильик, отслуживший в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ добавляет: «Мне очень интересно смотреть на организацию и субординацию американцев. Наша советская военная традиция отжила своё. В Красной армии не было эффективных посредников, что вело к ошибкам и пьянству. Сегодня мы хотим изменить модель, не ломать людей в угоду системе». В украинской армии за четверть века независимости не создали свои военные традиции, а во всех бедах опять виноват Советский Союз.

Le Figaro пишет, что с 2015 года более 6000 солдат и кадетов прошли подготовку у американских, канадских, прибалтийских и британских инструкторов. И цитирует капитана Кайла Кристофера, офицера связи 45-й пехотной бригады Оклахомы: «Наша работа не связана с конфликтом. Мы хотим поддержать Украину в её стремлении к взаимодействию с силами НАТО».

В социальных сетях отнеслись скептически к статье Le Figaro. Пользователи социальных сетей единодушно сошлись в одном: единственная советская традиция, от которой избавились Вооружённые силы Украины, – это традиция побеждать. И избавились достаточно успешно, судя по сводкам с фронтов Донбасса. Вряд ли ВСУ вообще были когда-то продолжателями устоев Советской армии, скорее, это можно сказать об армии России.

В ВСУ не хватает главного, того, что есть в армиях республик, – мотивации. Когда народ с оружием в руках защищает свой собственный дом, свою землю и свою семью, не поможет ни один инструктор – ни канадский, ни литвский, ни американский.