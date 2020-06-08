Натовская система ПВО в Европе не станет преградой для российского Су-57 • 146 • Аналитика

Вокруг российского многоцелевого истребителя Су-57 неустанно дискутируют эксперты. Одни считают, что он абсолютно не соответствует 5-му поколению, так как обладает недостаточной малозаметностью. К примеру, такие заявления неоднократно появлялись в индийской и китайской прессе. Другие, наоборот, обращают внимание на возможность использования Су-57 в беспилотном режиме, что является одним из признаков боевого самолета шестого поколения.





Но давайте порассуждаем, насколько обоснованы опасения наших западных партнеров по поводу Су-57. Способен ли этот самолет преодолеть противовоздушную оборону НАТО в Европе?



На самом деле, очень сложно прийти к однозначным выводам, ведь по сути, Су-57 ещё не стоит на вооружении ВКС России.



Самолет, которого нет на вооружении

Если взять для примера китайский истребитель пятого поколения J-20, то сравнивать его с Су-57 некорректно. И дело даже не в технических характеристиках этих двух самолетов. Хотя они оба начали создаваться примерно в одно и то же время, сегодня на вооружении НОАК находится почти 30 единиц J-20, а российский Су-57 в войска пока не передавали.



Будет справедливо считать Су-57 реально действующей отечественной военной техникой только после того, как хотя бы 10-15 этих машин начнут эксплуатировать наши ВКС. Причем машин, оснащенных не тем двигателем 4-го поколения, который стоит на первых образцах, а так называемым «изделием 30» - двигателем второго этапа.



Но хотя российский самолет еще достаточно «сырой» и находится в стадии доработки, все же некоторые его возможности известны уже сейчас.



Недостаточно невидимый?

Чаще всего Су-57 критикуют за недостаточную малозаметность. Конечно, критика справедлива. Вполне очевидно, что незаметный для радаров самолет более приспособлен для преодоления систем ПВО противника.



Да, Су-57 имеет прямые каналы воздухозаборников, в отличие от американских F-22 и S-35, где эти элементы S-образные. Разумеется, из-за этого он более заметен для радаров. С другой стороны, тяга двигателей американских самолетов из-за такой конструкции воздухозаборников несколько теряется. Конструкция сопла Су-57 также делает российский самолет более заметным в инфракрасном (тепловом) диапазоне.



Вероятнее всего, отечественные конструкторы постарались найти разумный компромисс между малозаметностью самолета и его тактико-техническими характеристиками, к примеру маневренностью, топливной эффективностью и так далее. Ведь преодоление радаров противника не является определяющим компонентом, это этап на пути к выполнению боевой задачи.



Вожак стаи

Не исключено, что в России никто и не планировал создавать совершенную стелс-систему, так как в этом нет необходимости. Выскажу даже совершенно крамольную мысль: возможно, в число задач нового российского истребителя преодоление совершенных и высокотехнологичных систем ПВО Североатлантического блока вообще не входит. Точнее, задача такая стоит, но возлагается она вовсе не на Су-57.



Об этом может косвенно свидетельствовать создание в России беспилотного летательного аппарата С-70 «Охотник» и отработка его взаимодействия с Су-57. Этот дрон – ударный беспилотник, достигающий потолка высоты 18 километров. Он способен действовать самостоятельно, вместе с другими такими же дронами или с истребителем.



Таким образом, Су-57 может играть роль «вожака стаи», контролируя несколько таких БПЛА. Дроны способны проникать в систему ПВО, вести разведку и даже подавлять наземные средства противовоздушной обороны, "расчищая" дорогу Су-57. Полезная нагрузка 6 тонн и высокая скорость «Охотника» способствуют выполнению этих задач.



Пилот не нужен?

Не могли остаться незамеченными прошедшие недавно испытания Су-57 в беспилотном режиме. Конечно, человек в кабине был, но он только наблюдал за полетом и был готов вмешаться в управление, если что-то пойдет не так.



Как упоминалось ранее, возможность беспилотного управления является одним из признаков истребителя шестого поколения.



Человек не железный. Поэтому его физические возможности, в частности, его способность выдерживать перегрузки, ограничены. Это является сдерживающим фактором для развития техники. А если использовать самолет без пилота, то его можно подвергать даже тем перегрузкам, которые человек не способен выдержать.





На испытаниях Су-57 выполнял простейшие действия, а пилот в это время находился в кабине в качестве наблюдателя. Не сложно предположить, что конечной целью станет эксплуатация самолета, в кабине которого вообще не будет человека. Такая боевая машина сможет выполнять такие элементы, на которые не способен ни один пилотируемый аппарат без риска причинить ущерб здоровью и жизни летчика.



Вооружен и очень опасен

Российская авиация уже использует гиперзвуковые ракеты Х-47М2 «Кинжал». Они имеют радиус действия почти две тысячи километров и практически не досягаемы для современных систем ПВО стран НАТО.



«Кинжалами» не будут оснащать Су-57, но госпрограммой вооружений на 2018-2027 годы предусмотрено оснащение гиперзвуковыми ракетами этих самолетов.



Известно, что они будут меньше по размеру, чем «Кинжалы», чтобы располагаться внутри корпуса истребителя. При этом их характеристики будут схожими с характеристиками Х-47М2. А значит, они смогут поражать цели, в том числе на территории Европы, не пытаясь прорваться сквозь системы ПВО.



Су-57 против ПВО НАТО: от теории к практике

Все, о чем говорилось выше, это предположения, которые без практического подтверждения остаются чистой теорией. И если Су-57 еще не поступил на вооружение, то о его возможностях преодолевать системы противовоздушной обороны НАТО мы можем только рассуждать, ничего не зная наверняка.



Правда, вьетнамское издание Soha утверждает, что Су-57 уже сталкивались с ПВО американских "партнеров".



Ядром НАТО, как известно, являются вооруженные силы США. Можно предположить, что системы ПВО США и ПВО НАТО – это почти одно и то же. И вот с американской противовоздушной обороной Су-57, возможно, уже сталкивался на практике.



Известно, что новые образцы российских истребителей еще в 2018 году отправлялись на «обкатку» в Сирию и даже наносили удары по боевикам, оставаясь незамеченными системами ПВО США и Израиля. И это при том, что американские истребители пятого поколения F-22 и F-35 свободно распознают и сопровождают российские средства ПВО.



Примерно в начале мая, по информации вьетнамского издания Soha, эти российские Су-57, чтобы проверить американские ПВО, пролетели трижды над военными базами США в Ираке.



Так как никакого возмущения со стороны американцев не последовало, можно предположить, что наши самолеты остались незамеченными. Хотя ПВО США могла и засечь наши истребители, но, чтобы обмануть российских военных, американские военные решили промолчать.



Исключать вариант, что вся эта история попросту была придумана вьетнамскими журналистами, тоже нельзя.



Строили мы, строили...

Трудно спорить, что Су-57 – это уже сейчас отличная боевая машина. И она продолжает совершенствоваться. Эти истребители получат новые двигатели, новые гиперзвуковые ракеты. Помимо этого, намечено заменить гидравлические силовые приводы на электрические, что уменьшит вес самолета. А это, в свою очередь, означает снижение расхода топлива, увеличение дальности полетов и получение других преимуществ.



Но у этих инноваций есть и обратная сторона. Мы получим идеальную боевую машину, но не сейчас, а не раньше середины текущего десятилетия. А в это время в других странах совершенствуются и военная авиация, и системы ПВО. Поэтому существует риск затягивания времени доведения Су-57 до "итоговых" характеристик.



Но факт остаётся фактом: Су-57 уже сейчас способны обходить современные системы ПВО НАТО, в том числе в Европе. Это вполне может проявить себя в небе над Балтикой. Вокруг российского многоцелевого истребителя Су-57 неустанно дискутируют эксперты. Одни считают, что он абсолютно не соответствует 5-му поколению, так как обладает недостаточной малозаметностью. К примеру, такие заявления неоднократно появлялись в индийской и китайской прессе. Другие, наоборот, обращают внимание на возможность использования Су-57 в беспилотном режиме, что является одним из признаков боевого самолета шестого поколения.Но давайте порассуждаем, насколько обоснованы опасения наших западных партнеров по поводу Су-57. Способен ли этот самолет преодолеть противовоздушную оборону НАТО в Европе?На самом деле, очень сложно прийти к однозначным выводам, ведь по сути, Су-57 ещё не стоит на вооружении ВКС России.Если взять для примера китайский истребитель пятого поколения J-20, то сравнивать его с Су-57 некорректно. И дело даже не в технических характеристиках этих двух самолетов. Хотя они оба начали создаваться примерно в одно и то же время, сегодня на вооружении НОАК находится почти 30 единиц J-20, а российский Су-57 в войска пока не передавали.Будет справедливо считать Су-57 реально действующей отечественной военной техникой только после того, как хотя бы 10-15 этих машин начнут эксплуатировать наши ВКС. Причем машин, оснащенных не тем двигателем 4-го поколения, который стоит на первых образцах, а так называемым «изделием 30» - двигателем второго этапа.Но хотя российский самолет еще достаточно «сырой» и находится в стадии доработки, все же некоторые его возможности известны уже сейчас.Чаще всего Су-57 критикуют за недостаточную малозаметность. Конечно, критика справедлива. Вполне очевидно, что незаметный для радаров самолет более приспособлен для преодоления систем ПВО противника.Да, Су-57 имеет прямые каналы воздухозаборников, в отличие от американских F-22 и S-35, где эти элементы S-образные. Разумеется, из-за этого он более заметен для радаров. С другой стороны, тяга двигателей американских самолетов из-за такой конструкции воздухозаборников несколько теряется. Конструкция сопла Су-57 также делает российский самолет более заметным в инфракрасном (тепловом) диапазоне.Вероятнее всего, отечественные конструкторы постарались найти разумный компромисс между малозаметностью самолета и его тактико-техническими характеристиками, к примеру маневренностью, топливной эффективностью и так далее. Ведь преодоление радаров противника не является определяющим компонентом, это этап на пути к выполнению боевой задачи.Не исключено, что в России никто и не планировал создавать совершенную стелс-систему, так как в этом нет необходимости. Выскажу даже совершенно крамольную мысль: возможно, в число задач нового российского истребителя преодоление совершенных и высокотехнологичных систем ПВО Североатлантического блока вообще не входит. Точнее, задача такая стоит, но возлагается она вовсе не на Су-57.Об этом может косвенно свидетельствовать создание в России беспилотного летательного аппарата С-70 «Охотник» и отработка его взаимодействия с Су-57. Этот дрон – ударный беспилотник, достигающий потолка высоты 18 километров. Он способен действовать самостоятельно, вместе с другими такими же дронами или с истребителем.Таким образом, Су-57 может играть роль «вожака стаи», контролируя несколько таких БПЛА. Дроны способны проникать в систему ПВО, вести разведку и даже подавлять наземные средства противовоздушной обороны, "расчищая" дорогу Су-57. Полезная нагрузка 6 тонн и высокая скорость «Охотника» способствуют выполнению этих задач.Не могли остаться незамеченными прошедшие недавно испытания Су-57 в беспилотном режиме. Конечно, человек в кабине был, но он только наблюдал за полетом и был готов вмешаться в управление, если что-то пойдет не так.Как упоминалось ранее, возможность беспилотного управления является одним из признаков истребителя шестого поколения.Человек не железный. Поэтому его физические возможности, в частности, его способность выдерживать перегрузки, ограничены. Это является сдерживающим фактором для развития техники. А если использовать самолет без пилота, то его можно подвергать даже тем перегрузкам, которые человек не способен выдержать.На испытаниях Су-57 выполнял простейшие действия, а пилот в это время находился в кабине в качестве наблюдателя. Не сложно предположить, что конечной целью станет эксплуатация самолета, в кабине которого вообще не будет человека. Такая боевая машина сможет выполнять такие элементы, на которые не способен ни один пилотируемый аппарат без риска причинить ущерб здоровью и жизни летчика.Российская авиация уже использует гиперзвуковые ракеты Х-47М2 «Кинжал». Они имеют радиус действия почти две тысячи километров и практически не досягаемы для современных систем ПВО стран НАТО.«Кинжалами» не будут оснащать Су-57, но госпрограммой вооружений на 2018-2027 годы предусмотрено оснащение гиперзвуковыми ракетами этих самолетов.Известно, что они будут меньше по размеру, чем «Кинжалы», чтобы располагаться внутри корпуса истребителя. При этом их характеристики будут схожими с характеристиками Х-47М2. А значит, они смогут поражать цели, в том числе на территории Европы, не пытаясь прорваться сквозь системы ПВО.Все, о чем говорилось выше, это предположения, которые без практического подтверждения остаются чистой теорией. И если Су-57 еще не поступил на вооружение, то о его возможностях преодолевать системы противовоздушной обороны НАТО мы можем только рассуждать, ничего не зная наверняка.Правда, вьетнамское издание Soha утверждает, что Су-57 уже сталкивались с ПВО американских "партнеров".Ядром НАТО, как известно, являются вооруженные силы США. Можно предположить, что системы ПВО США и ПВО НАТО – это почти одно и то же. И вот с американской противовоздушной обороной Су-57, возможно, уже сталкивался на практике.Известно, что новые образцы российских истребителей еще в 2018 году отправлялись на «обкатку» в Сирию и даже наносили удары по боевикам, оставаясь незамеченными системами ПВО США и Израиля. И это при том, что американские истребители пятого поколения F-22 и F-35 свободно распознают и сопровождают российские средства ПВО.Примерно в начале мая, по информации вьетнамского издания Soha, эти российские Су-57, чтобы проверить американские ПВО, пролетели трижды над военными базами США в Ираке.Так как никакого возмущения со стороны американцев не последовало, можно предположить, что наши самолеты остались незамеченными. Хотя ПВО США могла и засечь наши истребители, но, чтобы обмануть российских военных, американские военные решили промолчать.Исключать вариант, что вся эта история попросту была придумана вьетнамскими журналистами, тоже нельзя.Трудно спорить, что Су-57 – это уже сейчас отличная боевая машина. И она продолжает совершенствоваться. Эти истребители получат новые двигатели, новые гиперзвуковые ракеты. Помимо этого, намечено заменить гидравлические силовые приводы на электрические, что уменьшит вес самолета. А это, в свою очередь, означает снижение расхода топлива, увеличение дальности полетов и получение других преимуществ.Но у этих инноваций есть и обратная сторона. Мы получим идеальную боевую машину, но не сейчас, а не раньше середины текущего десятилетия. А в это время в других странах совершенствуются и военная авиация, и системы ПВО. Поэтому существует риск затягивания времени доведения Су-57 до "итоговых" характеристик.Но факт остаётся фактом: Су-57 уже сейчас способны обходить современные системы ПВО НАТО, в том числе в Европе. Это вполне может проявить себя в небе над Балтикой. Сергей Кузмицкий Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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