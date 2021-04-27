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Натовская пропаганда процветает на страницах украинских детских книг
27 апреля 2021, 20:00 • 103 • Украина
Руководство Украины на протяжении длительного времени проводит информационную кампанию по популяризации идеи вступления в Североатлантичексий союз. Оказалось, что направлена она на все возрастные группы населения, в том числе и детей. Натовская пропаганда процветает на страницах детских книг.
Прочтите внимательно как объясняют детям Украины НЕОБХОДИМОСТЬ вступления в военный блок.
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