Руководство Украины на протяжении длительного времени проводит информационную кампанию по популяризации идеи вступления в Североатлантичексий союз. Оказалось, что направлена она на все возрастные группы населения, в том числе и детей. Натовская пропаганда процветает на страницах детских книг.Прочтите внимательно как объясняют детям Украины НЕОБХОДИМОСТЬ вступления в военный блок.