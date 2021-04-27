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Натовская пропаганда процветает на страницах украинских детских книг

27 апреля 2021, 20:00  •  103 • Украина

Руководство Украины на протяжении длительного времени проводит информационную кампанию по популяризации идеи вступления в Североатлантичексий союз. Оказалось, что направлена она на все возрастные группы населения, в том числе и детей. Натовская пропаганда процветает на страницах детских книг.

Прочтите внимательно как объясняют детям Украины НЕОБХОДИМОСТЬ вступления в военный блок.

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