НАТО остановит войну в Донбассе: Зеленский требует сигналить Москве

Владимир Зеленский полагает, что НАТО покончит с войной в Донбассе, когда Украина вступит в альянс. Кроме того, он призывает сигналить Москве...

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный для Украины способ остановить войну в Донбассе - это вступить в НАТО... Кроме того, Зеленский добавил, что после разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом план членства в НАТО станет реальным сигналом для России.

Накануне Зеленский также говорил о НАТО. Он обратился к альянсу с просьбой усилить санкционное давление на Москву. Ту же просьбу Зеленский обратил к Лондону. Подобные заявления президент Украины сделал в беседе с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Зеленский настаивал, что ситуация в Донбассе обостряется. Но, безусловно, не стал уточнять, что огонь по мирным жителям открывает украинская сторона.