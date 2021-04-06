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НАТО остановит войну в Донбассе: Зеленский требует сигналить Москве

06 апреля 2021, 14:20  •  140 • Политика
Владимир Зеленский полагает, что НАТО покончит с войной в Донбассе, когда Украина вступит в альянс. Кроме того, он призывает сигналить Москве...
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный для Украины способ остановить войну в Донбассе - это вступить в НАТО... Кроме того, Зеленский добавил, что после разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом план членства в НАТО станет реальным сигналом для России.
Накануне Зеленский также говорил о НАТО. Он обратился к альянсу с просьбой усилить санкционное давление на Москву. Ту же просьбу Зеленский обратил к Лондону. Подобные заявления президент Украины сделал в беседе с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Зеленский настаивал, что ситуация в Донбассе обостряется. Но, безусловно, не стал уточнять, что огонь по мирным жителям открывает украинская сторона.

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