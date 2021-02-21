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«НАТО ждет поражение»: в США оценили возможный сценарий конфликта с РФ

21 февраля 2021, 23:55  •  70 • Война
Танк Т-90А на полигоне Дальний в рамках проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном...
Российские войска быстро одержат победу над соединениями НАТО в Восточной Европе в случае конфликта с альянсом. Об этом в статье для National Interest заявил колумнист Джон Россомандо.
Если альянс не увеличит присутствие американских военных в Эстонии, Латвии и Литве, то там силы НАТО быстро ждет поражение. Кроме того, говорится в материале, в случае войны армии РФ и Белоруссии захватят территории вдоль границы и разорвут силы альянса напополам.
Поэтому Польше необходимо освежить арсеналы и восстановить линии снабжения времен «холодной войны».
Россомандо также напомнил об учениях «Зима-20», прошедших в Польше. Предполагаемый противник с востока разгромил польскую армию за пять дней.
При этом при расчетах польские военные учитывали еще не полученные от США новейшие самолеты F-35 и системы ПРО Patriot вместе с РСЗО HIMARS.
«Учения показали, что восточный фланг Североатлантического альянса уязвим для «российского вторжения», — подчеркивается в статье.
Эксперт также указал на усиление и модернизацию Россией своего Западного военного округа. Там сосредоточены наиболее боеспособные военные части, оснащенные новейшей бронетехникой.
В ноябре российский военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что Россия может уничтожить Соединенные Штаты уже имеющимися у нее способами. По его словам, в РФ возможно создать группировки сил, которые смогли бы ликвидировать американское государство за счет инициирования разрушительных геофизических процессов на его территории доставкой к критически опасным зонам в США боеприпасов калибром в несколько десятков мегатонн тротилового эквивалента.
Сивков отметил, что потенциальными носителями таких боеприпасов являются торпеда с ядерной энергетической установкой «Посейдон» и тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат». Эксперт считает, что потребуется всего несколько десятков таких сверхмощных боеприпасов.
В феврале 2021 года доктор военных наук Владилен Стучинский и кандидат военных наук Михаил Корольков предположили, что в случае, если силы НАТО решат нанести России «удар во многих сферах», Москва может предпринять превентивные действия и перейти от политики ядерного сдерживания к политике устрашения.
Альянс может ударить по РФ «одновременно на земле, в море, воздухе, космосе и киберпространстве». Согласно возможному плану НАТО, с первых часов из строя должны быть выведены объекты ядерных сил, наиболее боеспособные военные части, системы обороны, энергетические объекты, связь, военное и госуправление, системы разведки и боевого управления.
Для этого, предполагается в статье, может быть применен массированный воздушный удар — гиперзвуковыми и крылатыми ракетами, ударными беспилотниками и самолетами. При подготовке и нанесении такого удара будет применяться глобальная интегрированная система разведки сил НАТО.
«В создавшихся условиях Российская Федерация способна перейти <…> к нанесению неприемлемого комплексного поражения всеми видами вооружения в рамках превентивных действий в условиях нависшей над Российской Федерацией угрозы локальной войны», — утверждают авторы материала.
НАТО уже заявляло, что видит Россию в качестве угрозы. Хотя генсек альянса Йенс Столтенберг указывал на то, что НАТО не рассматривает Россию как противника. При этом Москва регулярно заявляет об отсутствии у нее агрессивных намерений — в отличие от западных партнеров.
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Танк Т-90А на полигоне Дальний в рамках проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном...
Танк Т-90А на полигоне Дальний в рамках проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном...
Танк Т-90А на полигоне Дальний в рамках проведения тактических учений мотострелковой бригады в Южном военном округе МО России, 2016 год
Саид Царнаев/РИА «Новости»

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